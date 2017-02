15 февраля 2017 г. Майкл Гордон | The New York Times Россия дислоцирует ракету, нарушая договор и бросая вызов Трампу "Россия тайно дислоцировала новую крылатую ракету, которая, по словам американских чиновников, нарушает ключевой договор по сдерживанию вооружений; это является важным испытанием для президента Трампа в то время, как его администрация переживает кризис на фоне ее связей с Москвой", - пишет Майкл Гордон в американской газете The New York Times. "Крылатая ракета наземного базирования, которая является объектом американской обеспокоенности, - это та самая, которая, по заявлению администрации Обамы в 2014 году, была протестирована, что нарушило договор от 1987 года, запрещающий американские и российские ракеты наземного базирования средней дальности", - говорится в статье. Чиновники из президентской администрации рассказали газете, что "сейчас у России имеются два батальона запрещенных крылатых ракет. Один из них все еще находится на российском ракетном полигоне в Капустином Яру на юге России, недалеко от Волгограда. Другой был переброшен в декабре с полигона на операционную базу где-то в стране". Высокопоставленный чиновник не предоставил изданию более подробной информации и сказал, что может обсуждать недавно полученные данные разведки по ракете только на условиях анонимности. По словам издания, "действия России политически значимы". "Очень маловероятно, что Сенат, который уже скептически относится к намерениям Владимира Путина, согласится ратифицировать новый договор СНВ до тех пор, пока будет существовать предполагаемое нарушение договора о ракетах средней дальности", - пишет автор. "Также, - пишет газета, - дислоцирование системы может существенно увеличить военную угрозу странам НАТО: это зависит от того, где высокоподвижная система базируется и сколько еще батарей будет дислоцировано в будущем". Американо-российские отношения переживали лучшие времена, чем сейчас, когда в декабре 1987 года президент США Рональд Рейган и советский лидер Михаил Горбачев подписали Договор о ликвидации ракет средней и малой дальности (РСМД), повествует автор. В результате соглашения Россия и США уничтожили 2692 ракеты. Однако впоследствии у России стало развиваться то, что называют "постшопинговыми угрызениями совести", говорится в статье. Так, в июне 2013 года Путин пожаловался на то, что "почти все наши соседи разрабатывают подобные системы вооружений", и охарактеризовал решение СССР заключить РСМД как "по меньшей мере сомнительное". Администрация Обамы настаивала на том, что сохранение договора - в интересах США, пишет автор. "По словам некоторых военных экспертов, раз США не смогли убедить Россию прекратить предполагаемое нарушение, они должны планомерно усилить давление, объявив о своих планах расширить систему ПРО в Европе и дислоцировать атомные ракеты морского или воздушного базирования", - говорится в статье. "У нас есть мощные инструменты, как то ПРО и система контратаки, и мы не должны отказываться ни от одного из них", - заявил в интервью изданию генерал Филип Бридлав, бывший верховный главнокомандующий вооруженных сил НАТО в Европе. По словам Франклина Миллера, чиновника, проработавшего много лет в Пентагоне, а также бывшего члена Совета национальной безопасности США при Буше, "российские военные могут видеть в крылатой ракете способ увеличить зону покрытия в Европе и Китае, чтобы высвободить свои стратегические атомные силы для их концентрации на объектах в США", пишет автор. Однако Миллер предостерег от размещения в ответ новых американских атомных ракет средней дальности в Европе. "Администрация Трампа находится на ранних стадиях пересмотра атомной политики и не сообщила, как собирается отвечать" на информацию о российской ракете, говорится в статье. "Мы не комментируем вопросы, связанные с разведкой", - приводит автор слова Марка Тонера, исполняющего обязанности официального представителя Госдепартамента. "Мы ясно обозначили наши опасения в связи с российским нарушением, а также риски, которые оно несет европейской и азиатской безопасности, и наш сильный интерес в том, чтобы Россия стала соблюдать договор", - добавил Тонер. Источник: The New York Times