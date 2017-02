15 февраля 2017 г. Нил Макфаркуар | The New York Times С уходом Майка Флинна России открывается новый Трамп "Тостов под шампанское, которыми некоторые российские чиновники праздновали победу Дональда Трампа всего несколько коротких месяцев назад, немного поубавилось", - пишет The New York Times. "Эйфория начала уступать место настороженности еще до того, как Майкл Флинн, советник по национальной безопасности президента Трампа и предполагаемый сторонник России, ушел в отставку. Это усилило тревожные настроения", - свидетельствует московский корреспондент газеты Нил Макфаркуар. "Уход в отставку Флинна в понедельник из-за его контактов с российским послом в Вашингтоне - лишь самый свежий из череды неопределенных сигналов со стороны Трампа и его советников по массе вопросов, важных для России, в особенности, о снятии экономических санкций", - говорится в статье. Многие крупные политические фигуры задаются вопросом, не были ли надежды на перемены преждевременными. В последние годы Путин стремится воскресить время, когда США и СССР, две великих ядерных сверхдержавы, были главными арбитрами мирового порядка. Но Россия не имеет мощи Советского Союза, и Путин попытался нарастить свой вес, шокируя мир неожиданной тактикой: захватил Крым, дестабилизировал Украину и развернул свои вооруженные силы в Сирии в поддержку Башара Асада, пишет Макфаркуар. "В Москве некоторые говорят, что Клинтон, как более спокойная рука на рычаге власти, была бы предсказуемым и потому более предпочтительным для Кремля лидером, пусть и враждебным. Сейчас же есть ощущение, что Кремль может быть выбит из колеи президентом гораздо более мощной страны, применяющей излюбленную тактику Путина - непредсказуемость", - говорится в статье. "В конечном итоге Трампа обуздают и он будет вести себя в большей степени как подобает президенту, но у него также есть склонность к непредсказуемости, которая работает против Кремля, - считает журналист Константин фон Эггерт. - Это создает ситуацию, в которой более сильный игрок с такой же непредсказуемостью в качестве стратегии выходит на арену. Путин этого не ожидал". Трамп начал путать политические карты таким образом, какой Москва считает предосудительным. "Он заявил, что санкции, возможно, могут быть сняты в обмен на более выгодную сделку по ядерному оружию. Администрация Трампа, кажется, хочет, чтобы Кремль дистанцировался от Ирана, своего союзника в Сирии, и от Китая", - отмечает Макфаркуар. "Сейчас начали появляться статьи в российских СМИ, ставящие под вопрос необходимость улучшения связей с Вашингтоном", - пишет корреспондент. Политолог Сергей Караганов написал, что российская внешняя политика имеет успех и должна идти по выбранному курсу. Он даже не упомянул Трампа. Федор Лукьянов, другой выразитель мнения истеблишмента, отметил, что Москва рискует оттолкнуть множество новых важных друзей, если она слишком сблизится с Вашингтоном. Автор статьи также отмечает циркулирующие в Москве "теории заговора". Парламентарий Алексей Пушков написал у себя в Twitter, что после Флинна следующим может стать сам Трамп. Первой встречей на высшем уровне между Россией и США станет встреча госсекретаря Тиллерсона с министром иностранных дел Лавровым в четверг, сообщает Макфаркуар. Трамп и Путин провели телефонные переговоры в конце января, но встречи между ними не ожидается до лета этого года. Кремль, предположительно, в предстоящие месяцы попытается сгладить преувеличенные ожидания общественности, уже сосредоточенные на этой первой встрече, считает фон Эггерт. "В этих обстоятельствах, - говорит он, - я думаю, Кремлю остается только выжидать". Источник: The New York Times