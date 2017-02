15 февраля 2017 г. Анатоль Ливен | The New York Times Почему Трамп прав насчет России "Мало какие приоритеты администрации Трампа подвергались столь сильной критике со стороны американского внешнеполитического истеблишмента, как желание президента улучшить отношения с Россией", - пишет в The New York Times британский политолог и писатель Анатоль Ливен. Якобы пророссийская политика президента Трампа становится предметом теорий заговора и скандалов. Но в этом "нет смысла", пишет автор. "Есть много убедительных причин, по которым США стоит достичь примирения с Москвой по целому ряду вопросов, начиная с Восточной Европы и кончая Ближним Востоком, - считает Ливен. - Но сможет ли Вашингтон контролировать свое стремление к мировому господству, чтобы сделать это возможным?" "В отличие от Китая, Россия не является новым равноценным конкурентом США, - говорится в статье. - Россия - региональная держава, которая пытается удержать часть своей бывшей сферы влияния". Ливен уверен, что Москва должна быть "естественным союзником" Вашингтона в борьбе с исламистским экстремизмом. "Снижение напряжения в отношениях с Россией позволит США сконцентрироваться на более важных геополитических вопросах", - пишет он. Налаживание отношений с Россией может начаться на Украине и основываться на достижении компромисса в рамках Минских соглашений 2015 года. "США должны работать вместе с Россией над компромиссом в Донбассе, который необходимо демилитаризировать и обезопасить под контролем миротворческих сил ООН, - говорится в статье. - Параллельно российскую аннексию Крыма нужно признать (поскольку заставить Россию отдать полуостров может разве что мировая война)". Однако Ливен отмечает, что признание должно быть не на юридическом уровне, а посредством отмены антироссийских санкций. Отвечая на распространенный довод американских и натовских чиновников о том, что такой компромисс будет способствовать российской агрессии в других местах, эксперт пишет о необходимости признать, что "за последние 25-30 лет действия России - хоть иногда ошибочные и преступные - по большей части были реакцией на то, что делал Запад". Планы Трампа сотрудничать с Россией стали бы "желанной переменой" и на Ближнем Востоке, продолжает аналитик. "Благодаря поддержке России, Ирана, а теперь и Турции власть Асада в Сирии не падет, но, чтобы ее преобразовать в будущем, необходимы переговоры с Россией и Ираном". Иран - важнейший союзник в борьбе с джихадистами в Ираке и Сирии, что говорит, по мнению эксперта, об "опасной непоследовательности" политики Белого дома. "Как Трамп, так и его недавно ушедший в отставку советник по национальной безопасности Майкл Флинн говорили о приоритетности борьбы с "Исламским государством" (запрещено в РФ. - Прим. ред.), - говорится в статье. - Однако, одновременно намереваясь пойти на новую конфронтацию с Ираном, они доказали, что не очень понимают значение слова "приоритет". Еще одним проблемным вопросом может стать Китай, считает Ливен. "Хотя Трамп чуть смягчил свою позицию за последние недели, он дал понять, что готов к конфронтации с Пекином, - говорится в статье. - Но Россия не будет подыгрывать: имея границу с Китаем в 2600 миль и безнадежно отставая от него по численности армии, Россия точно не поддастся убеждениям проводить откровенно враждебную политику по отношению к соседу". "Несмотря на то, что Россия хочет хороших отношений с США, - подытоживает Ливен, - она не будет безоговорочно поддерживать американское мировое первенство. Если администрация Трампа на это надеется, она будет горько разочарована, а очередная попытка помириться с Россией провалится". Источник: The New York Times