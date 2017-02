15 февраля 2017 г. Майкл Шмидт, Марк Маццетти и Мэт Апуццо | The New York Times Люди из предвыборного штаба Трампа неоднократно контактировали с российской разведкой "Журналы звонков и прослушанные телефонные разговоры указывают на то, что члены предвыборного штаба Дональда Трампа во время президентской кампании 2016 года и другие его соратники имели многократные телефонные беседы с высокопоставленными чиновниками российской разведки в год, предшествовавший выборам", - пишут корреспонденты The New York Times Майкл Шмидт, Марк Маццетти и Мэт Апуццо, ссылаясь на четырех действующих и бывших американских чиновников. "Американские правоохранительные органы и спецслужбы прослушали телефонные разговоры примерно в то же время, когда они стали обнаруживать свидетельства того, что Россия пыталась нарушить ход президентских выборов, взломав Национальный комитет Демократической партии", - сообщают авторы, ссылаясь на трех неназванных американских чиновников. - Спецслужбы стремились узнать, не состоит ли штаб Трампа в сговоре с Россией с целью взлома или других действий, которые могут повлиять на выборы". Опрошенные в последние недели чиновники заявили, что до сих пор они не видели никаких доказательств подобного сотрудничества, передают журналисты. Издание сообщает, что с российской стороны в телефонных переговорах участвовали не только представители спецслужб, но и члены правительства. Звонки были прослушаны "в рамках рутинной электронной слежки за переговорами иностранных чиновников, которая ведется американской разведкой и правоохранительными органами", поясняют авторы. По словам источников газеты, одним из советников Трампа, фигурирующим в этих телефонных разговорах, был Пол Манафорт, который несколько месяцев возглавлял предвыборный штаб Трампа в прошлом году, а также работал как политический консультант на Украине. Чиновники, предоставившие информацию, отказались раскрывать другие имена. "Журналы звонков и прослушанные телефонные разговоры являются частью более обширного кладезя информации, который тщательно анализирует ФБР в рамках расследования связей соратников Трампа и российского правительства, а также взлома Национального комитета Демократической партии", - рассказали изданию чиновники из федеральных правоохранительных служб. Манафорт, которому не предъявлены никакие обвинения, в телефонном интервью изданию во вторник назвал заявления американских чиновников "абсурдными". "Понятия не имею, о чем идет речь. Насколько мне известно, я никогда не разговаривал с сотрудниками российской разведки и никогда не был вовлечен во что бы то ни было, имеющее отношение к российскому правительству или администрации Путина, равно как и в другие вопросы, по которым в данный момент ведется расследование", - прокомментировал бывший глава предвыборного штаба Трампа. "Прослушанные звонки - это новый материал, который не связан с прослушкой разговоров Майкла Флинна, бывшего советника Трампа по национальной безопасности, и Сергея Кисляка, российского посла в США", - говорится в статье. Содержание тех разговоров, как напоминает издание, привело к отставке Флинна в понедельник вечером. ФБР отказалось комментировать информацию. Также во вторник вечером пришел отказ дать комментарий из Белого дома. Однако, пишут журналисты, ранее во вторник Шон Спайсер, пресс-секретарь Трампа, подтвердил предыдущие комментарии президента о том, что никто из его штаба не контактировал с российскими чиновниками до выборов. "Нет ничего, что бы привело меня к выводу, что появились новые элементы по тому периоду времени", - отметил Спайсер. Как сообщает издание, "ФБР провело тщательный анализ в отношении еще трех человек, близких Трампу, хотя не ясно, были ли прослушаны их телефонные разговоры". Эти люди - "Картер Пейдж, бизнесмен и бывший советник штаба по внешней политике, Роджер Стоун, республиканский оперативник на протяжении многих лет, и Майкл Флинн". "Все трое яростно опровергли допущение, что они имели неподобающие разговоры с российскими чиновниками", - говорится в статье. В рамках своего расследования ФБР также пытается оценить достоверность информации, содержащейся в досье о предполагаемой связи Трампа и российского правительства, а также о компромате на американского президента, который якобы имеется у России, сообщают авторы. Это досье было передано спецслужбе в прошлом году бывшим сотрудником британской разведки Кристофером Стилом. Неназванный чиновник из правоохранительных органов США рассказал изданию, что "агенты ФБР связались с некоторым источниками Стила". Источник: The New York Times