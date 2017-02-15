Трамп требует вернуть Крым Украине

Ранее жесткий тон в отношении России позволяла себе новая представительница США в ООН - теперь подтверждение пришло от президента, пишет немецкий журнал Der Spiegel.

"Президент Трамп ожидает, что российское правительство займется деэскалацией насилия на Украине и вернет Крым", - заявил пресс-секретарь Трампа Шон Спайсер на брифинге во вторник.

Вообще Трамп неоднократно высказывался за сближение с Россией. В одном из газетных интервью он говорил о том, что хочет предложить правительству Путина сделку, которая бы предусматривала отмену санкций в обмен на заключение соглашения по ядерному разоружению, напоминает корреспондент.

Теперь, по всей видимости, Трамп "разрушил надежды российской стороны: в России высказывание Трампа вызвало широкий резонанс и большое возмущение в СМИ", говорится в статье.

В начале февраля Никки Хейли, постпред США в ООН, сильно раскритиковала Москву во время своего первого выступления в Совбезе ООН, назвав агрессией действия России на Украине и предложив оставить санкции в силе до тех пор, пока "Россия не вернет Украине контроль за полуостровом".

Между тем, как сообщили телеканал CNN и газета The New York Times со ссылкой на источники в правительстве США, Россия нарушила российско-американский Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности, разместив новые ракетные системы. "Российская Федерация продолжает нарушать обязательства, взятые на себя в соответствии с Договором о РСМД", - говорится в заявлении Госдепартамента США.