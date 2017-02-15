Штат Иллинойс официально готовится к зомби-апокалипсису

Парламент американского штата Иллинойс принял законопроект, согласно которому октябрь будет официально называться "месяцем готовности к нашествию зомби", сообщает швейцарская газета Tagesanzeiger.

Месяц подготовки к зомби-апокалипсису задуман как PR-мера: торнадо, наводнения и другие природные катаклизмы намного более вероятны, но, если жители Иллинойса будут готовы к нашествию зомби, значит, они будут готовы и к другим катаклизмам, говорится в заметке.

Перед принятием законопроекта депутаты обсуждали, какой тип зомби послужит моделью для подготовки к природным катаклизмам - депутат Стивен Андерсон предложил варианты зомби из сериалов "Нация Z" и "Ходячие мертвецы".

Ранее депутаты, как добавляет Tagesanzeiger, жаловались на то, что только 39% населения штата готовились к природным катастрофам. Также политики призвали жителей штата подписаться на местные прогнозы погоды.