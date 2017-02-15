Близок ли конец НАТО?

Победа Дональда Трампа на президентских выборах в США становится вызовом для Североатлантического альянса, говорится в статье на сайте Tagesspiegel.

Суть НАТО, повествуют авторы публикации, заключалась в том, чтобы сдерживать страны Варшавского договора при помощи союза европейцев с США, лучше оснащенных в техническом отношении и более сильных в экономическом плане. "Немцы были интегрированы как в западный военный альянс, так и в восточный - это являлось гарантией того, что у них больше не возникнет желания подчинить себе соседей в ходе завоевательных войн".

В 2017 году многое изменилось. "Президент США Дональд Трамп называет НАТО "устаревшим" - скорее всего, это касается не самой сути альянса, а его формы и указывает на необходимость проведения реформ. Трамп с недовольством указывает на то, что большинство из 28 членов тратят на военные нужды гораздо меньше предусмотренных 2% ВВП и сам альянс слишком слабо ориентирован на актуальные угрозы, которые, по мнению Трампа, исходят в первую очередь от "Исламского государства" (запрещенной в РФ террористической организации. - Прим. ред.)", - сообщает издание.

В ходе встречи министров обороны стран альянса, которая будет проходить в Брюсселе в среду и четверг, глава Пентагона Джеймс Мэттис встретится со своими европейскими коллегами. Экс-генерал, как указывают авторы, "хорошо знаком с альянсом изнутри и знает не только о его слабых сторонах, но и о преимуществах для США".

Тема НАТО будет фигурировать и на повестке дня Мюнхенской конференции по безопасности, которая состоится в конце этой недели, отмечает издание. На ней вице-президент Майк Пенс и министр обороны Мэттис разъяснят политические цели Трампа.

"После ликвидации Варшавского договора неоднократно поднимался вопрос о том, есть ли еще необходимость в существовании НАТО. Многие члены альянса начали сокращать свои военные бюджеты. Однако затем последовала череда печальных доказательств того, что вечный мир - это иллюзия. Европейцам не удалось найти эффективного ответа на балканский вопрос в 1990-е годы, пока США не применили военную силу. В 2001 году на Америку была совершена беспрецедентная террористическая атака и впервые в силу вступил параграф пять Североатлантического договора (который гласит, что нападение на одну из стран-участниц альянса является нападением на весь альянс. - Прим. ред.)", - говорится в статье.

Помимо этого, после 1989 года НАТО претерпело ряд изменений. Альянс перестал быть чисто военным союзом, стал расширяться за счет новых стран, защищая их от притязаний со стороны более сильных соседей. "Восток Центральной Европы стал зоной стабильности - процветание охватило территорию от стран Балтии и Польши, Чехии, Словакии, Венгрии, Словении до Хорватии", - пишут авторы материала. Не столь успешным оказался процесс параллельного расширения альянса и ЕС на такие страны, как Румыния и Болгария. Нестабильными остались и такие новые члены НАТО, как Албания, а также кандидат на вступление Черногория и претенденты Босния, Македония и Грузия.

"И если предшественники Путина были заинтересованы в стабилизации обстановки на территории, расположенной между НАТО и Россией, то нынешний президент, похоже, мыслит иначе. Стабилизацию этих регионов при помощи западных организаций он рассматривает как потерю возможностей для российского влияния. Москва вмешивается во внутреннюю политику многих стран, стремясь предотвратить их ориентацию на Запад, и даже прибегает к военному вторжению - как в случае с Молдавией, Грузией, Украиной и Арменией".

"Если бы не защита со стороны НАТО и его потенциал устрашения, ситуация с безопасностью в Центральной Европе могла бы ухудшиться самым драматичным образом. Страны Балтии, Польша или Венгрия были бы не в состоянии защититься от агрессии только при помощи своей национальной армии. Не смог бы этого сделать и бундесвер в его сегодняшнем виде. Коллективная оборона в рамках НАТО не только гарантирует повышенную степень безопасности, но и экономит деньги. 28 стран-членов альянса превосходят Россию по экономической мощи в 25 раз. Ни один эксперт всерьез не верит в то, что Путин рискнет начать открытую конфронтацию с альянсом. Однако эта уверенность основана лишь на том условии, что НАТО и впредь будет верно принципу коллективной обороны: атака против одной из стран альянса должна быть отражена совместными усилиями", - пишут в заключение журналисты.