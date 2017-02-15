"Трамп может стать причиной нового финансового кризиса"

Бывший советник администрации США Джаред Бернстайн считает, что новый американский президент Дональд Трамп, угрожающий принять такие экономические меры, как прекращение торговых соглашений, большая дерегуляция финансового рынка, может породить новый финансовый кризис. Такое мнение он высказал в интервью немецкой газете Tagesspiegel.

"Я очень переживаю за американскую экономику, - сказал Бернстайн. - Сейчас дела в США по сравнению с другими промышленными странами идут хорошо: ситуация на рынке труда стабильна, хорошими темпами создаются новые рабочие места, от чего выигрывают люди со средним или небольшим доходом. А вот от идей отменить реформу здравоохранения и свернуть регулирование финансового рынка выиграют прежде всего богатые. Подобные идеи в прошлом ставили нашу экономику перед большими трудностями".

Также Бернстайн уверен, что Трампу не удастся вернуть в страну рабочие места, которые были выведены за границу. "Едва ли ему это удастся, - утверждает экономист: - при увеличении запретительных пошлин произойдет укрепление доллара, что сделает американскую экспортную продукцию дороже. В то же время не стоит забывать об ответных мерах со стороны торговых партнеров - ведь если одна страна поднимает пошлины, то другие тоже примут меры. В итоге они будут меньше импортировать, но в то же время смогут меньше экспортировать. А это точно не приведет к созданию новых рабочих мест".

Бернстайн опасается нового финансового кризиса при Трампе. "Этот пример повторяется из десятилетия в десятилетие. Как только экономика выздоравливает и память о последнем кризисе стирается, рынки снова начинают недооценивать риски, и в итоге возникают новые финансовые продукты, в которых не могут разобраться даже эксперты. Так появляются новые финансовые пузыри", - сказал специалист.