Почему Россия ошибается, выбирая в качестве мишени для нападок Эммануэля Макрона

"Два наиболее близких к России кандидата - Марин Ле Пен и Франсуа Фийон - доминировали в преддверии предстоящих французских президентских выборов до 27 января 2017 года, пока "Пенелопагейт" не ослабил кандидата от "Республиканцев". Такое развитие событий дает возможность в данный момент оценивать Эммануэля Макрона как претендента на прохождение во второй тур. Реагируя на это, пророссийские СМИ и другие заинтересованные лица, похоже, решили сделать Макрона мишенью для нападок", - пишет аналитик Дидье Шоде, специалист по Юго-Восточной Азии и геополитике Евразии, в статье для Le Huffington Post.

"Конечно, не надо впадать в паранойю времен холодной войны. Во Франции, как и в США, никакая иностранная держава не может сделать победителем того или иного кандидата. Несмотря на это, в Париже действительно существует достаточное сильное пророссийское лобби, подобно тому, как существует проамериканское лобби или лобби стран Персидского залива. Тут не следует выносить какие-то моральные суждения, это просто факт французской политической жизни, - говорится в статье. - И на данный момент представляется, что для Москвы преобладает логика "кто угодно, кроме Макрона".

Далее Шоде рассуждает, почему выбирать Макрона в качества мишени для нападок контрпродуктивно для России.

"Российское кибервлияние, реальное или предполагаемое, рискует усилить разглагольствования о якобы наступившей "новой холодной войне". И это может стать угрозой для евро-российского диалога на долгое время", - считает аналитик.

"Кроме того, прицельный удар по Макрону не принимает в расчет вероятность того, что с 2017 года он начнет оказывать сильное влияние на французскую политику - будь то в качестве президента или одного из лидеров оппозиции. Кандидат движения "Вперед!" может оказаться во втором туре. И тогда он легко одержит победу над Марин Ле Пен", - уверен Шоде.

"И самое главное: Макрон не настроен антироссийски. Он проевропеец и высоко ценит Ангелу Меркель. Но он также готов ее критиковать ради наилучшего функционирования Европы. Быть настроенным проевропейски вовсе не означает выступать против России. Это подтверждают его высказывания о России. Его позиция скорее позволяет считать его реалистом", - пишет аналитик. По Сирии он имеет в основном прагматичную позицию. "Он, кажется, готов говорить со всеми, чтобы найти решение конфликта, который частично виноват в подъеме ИГИЛ (запрещено в РФ. - Прим. ред.) и кризисе беженцев. Но он отказывается от всякого вмешательства и прежде всего хочет заботиться об интересах Франции, при этом он помнит о необходимости стабильности и антитеррористической борьбы. Ничего шокирующего с точки зрения Москвы?" - отмечает автор.

"Следует отметить, что российский анализ французских выборов сосредоточивается на одном вопросе: как дать новый импульс франко-российским отношениям? Сейчас по этому поводу разделение происходит не между европейцами и русскими, а между реалистами и идеологами. Между тем отдельные так называемые пророссийские сети во Франции тяготеют к лагерю идеологов. Это они бездоказательно представляют Макрона как американского "агента", - передает автор.

"Собственно говоря, игра в кибервлияние со ставкой на евроскептиков и крайне правых гораздо менее разумна для России, нежели более позитивная кампания, которая делала бы акцент на согласованности интересов между Францией, ЕС и Россией", - уверен Шоде.