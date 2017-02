15 февраля 2017 г. Филип Бридлав | The Washington Times Наладить отношения с Россией "Наше единодушное внимание к российскому вмешательству в наши выборы, каким бы вопиющим фактом это ни было, подвергает нас риску сосредоточиться не на том, на чем нужно. Мы сосредоточены на механизмах тактического уровня, а Россия ведет агрессивную долгосрочную игру с задачами уровня стратегического", - указывает в статье для The Washington Times бывший глава Европейского командования вооруженных сил США и Верховный главнокомандующий Объединенных вооруженных сил НАТО в Европе Филип Бридлав. "Первое, что мы должны усвоить в связи с российским вмешательством в наши выборы: Путин осмелел и чувствует себя менее ограниченным в возможностях, чем раньше, - говорится в статье. - Второе, что мы должны отметить в российском вмешательстве, - размах использования ею маскировки - попыток обманом заставить нас переругиваться между собой, пока Россия продолжает потихоньку расшатывать нашу уверенность и веру мира в крепкие демократические традиции Америки. И третий и самый важный вывод - четкое подтверждение (как будто нам оно нужно), что Россия сегодня не является нашим крупным стратегическим партнером". По мнению Бридлава, отношения между США и Россией сейчас плохи как никогда, но не безнадежны. У США и России есть общий интерес - "цельная, свободная и мирная" Европа. "Лучший - и единственный - путь к этому видению лежит через диалог, честный диалог без замалчивания былых грехов, оставляющий при этом место для разностороннего прагматичного сотрудничества в будущем, - полагает Бридлав. - Россия может решить стать конструктивным игроком на мировой арене. США и их союзники должны поощрять и приветствовать этот выбор". Источник: The Washington Times