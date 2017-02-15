Могерини надеется на "взрослые" отношения с США

Глава дипломатии ЕС сказала в интервью Die Welt о новой фазе в трансатлантических отношениях. Могерини выразила обеспокоенность в связи с возможной потерей США роли ведущей мировой державы. "Я еще никогда не видела, чтобы США так сильно раздирали противоречия, чтобы они были так расколоты и испытывали такое большое давление из-за актуальных конфликтов. Тот, кто хочет исполнять роль ведущей державы, должен быть сильным, уверенным и сплоченным внутри", - заявила верховный дипломат ЕС по итогам своего визита в Вашингтон.

Глава дипломатии ЕС опасается, что ситуация в США может иметь негативные последствия для глобальной стабильности. "Когда крупнейшая мировая демократия переживает турбулентные времена, это может стать дестабилизирующим фактором для остального мира".

Могерини надеется, что в будущем трансатлантические отношения будут основаны на прагматизме. "Мы входим в новую фазу наших отношений. Мы должны будем пройтись по каждой из тем, чтобы выяснить, где у нас есть точки соприкосновения. Никакой драмы в этом нет. Возможно, в будущем будет больше тем, по которым у европейцев будет больше разногласий с администрацией США", - заявила она.

Комментируя заявления Трампа о том, что он хочет перенести посольство США в Израиле из Тель-Авива в Иерусалим, Могерини пояснила свои сомнения. "Подобный символичный шаг может взбудоражить общественное мнение в арабских странах - что, в свою очередь, помешает их руководству согласиться на модель, предусматривающую мирное сосуществование двух государств. Эта тема, отмечает Die Welt, будет обсуждаться в ходе предстоящей встречи между президентом США Дональдом Трампом и премьер-министром Израиля Беньямином Нетаньяху.

Глава дипломатии ЕС давала интервью Leading European Newspaper Alliance (LENA), куда, помимо немецкой Die Welt, входят итальянская La Repubblica, испанская El País, бельгийская Le Soir, французская Le Figaro, а также швейцарские La Tribune de Genève и Der Tagesanzeiger.