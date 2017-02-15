Отставка Флинна - хорошая новость

Отставка Майкла Флинна ознаменовала собой окончание "той фазы президентства Дональда Трампа, когда он верил, что сможет беспрепятственно реализовывать свою революционную политику", пишет корреспондент Die Welt Клеменс Вергин. "Получается, что и новый президент США подвержен общественному давлению", - говорится в статье.

Уход советника по национальной безопасности немецкий журналист называет "громким окончанием периода осечек, промахов и откровенных провалов", связанных с действиями Трампа, вступившего в президентскую должность около четырех недель назад. "В истории Америки такого еще не было: в отставку из-за контактов с Россией вынужден уйти один из важнейших стратегов Белого дома, в компетенцию которого входят вопросы внешней политики и безопасности", - подчеркивает автор.

Флинн был спорной фигурой с самого начала. Наряду с придерживающимся крайне правых взглядов Стивом Бэнноном, "экс-генерал входил в число сторонников жесткой линии с антиисламским уклоном и лишь подпитывал, а не смягчал склонность Трампа видеть во всем теории заговора".

Отставка Майкла Флинна - хорошая новость, уверен автор, и стоит надеяться, что теперь президент выберет на эту должность претендента, который с ней справится, например, экс-генерала Дэвида Петреуса, имеющего авторитет у представителей обеих партий.

После неудачи с указом о запрете на въезд в США для мусульман Трамп вынужден смириться с очередным поражением - причем в случае с Флинном речь идет о соратнике нового президента, который разделяет его картину мира, отмечает Вергин. "Однако сомнения спецслужб, помноженные на общественное давление, заставили Трампа сделать классический выбор между пользой и уроном. Чтобы сохранить Флинна на должности советника по нацбезопасности, Трампу пришлось бы заплатить слишком высокую политическую цену, а президент США и так загнал себя в угол уже на многих фронтах", - говорится в статье.

"Трамп перестает быть "тефлоновым кандидатом", от которого отскакивают все скандалы и обвинения. Постепенное возвращение Трампа в нормальное русло хорошо как для Америки, так и для остального мира, взбудораженного приходом в Белый дом нового президента", - резюмирует журналист.