15 февраля 2017 г. Карен Деянг, Эбби Филип, Дженна Джонсон | The Washington Post Отставка Флинна вызвала полномасштабный кризис в Белом доме Трампа "Увольнение президентом Трампом советника по национальной безопасности Майкла Т. Флинна и вызвавшие его обстоятельства быстро привели к крупному кризису юной администрации, вынудив Белый дом занять оборонительную позицию и спровоцировав первый существенный раскол между Трампом и все более неспокойным республиканским Конгрессом", - сообщают Карен Деянг, Эбби Филип и Дженна Джонсон в The Washington Post. "Даже когда Белый дом назвал "незамедлительные, решительные действия" Трампа, потребовавшего отставки Флинна вечером в понедельник, концом этого неприятного эпизода, высокопоставленные парламентарии-республиканцы ощущали нарастающее давление со стороны тех, кто настаивает на расследовании случившегося, - говорится в статье. - Лидер сенатского большинства Митч Макконнелл (республиканец, Кентукки) сказал во вторник, что "вполне вероятно" присоединение разбора обстоятельств отставки Флинна к более широкому расследованию российского вмешательства в выборы президента США. Комментарии Макконнелла последовали за сообщением Белого дома, что Трамп "несколько недель" знал о неправде, сказанной Флинном вице-президенту Пенсу и другим о содержании его беседы с российским послом Сергеем Кисляком в конце декабря". В ответ на вопрос, просил ли Трамп поговорить с Кисляком о санкциях, пресс-секретарь Белого дома Шон Спайсер ответил: "Нет, точно нет". "Во вторник, во время полета в Брюссель, министр обороны США Джим Мэттис сказал об отставке Флинна, что она "никак не повлияет" на его работу", - передают авторы. "Это никак не изменит мой посыл, и кто бы ни был в штабе президента, я буду с ним работать", - заявил Мэттис. "Чиновники в Совете национальной безопасности сообщили о снижении морального духа и опасениях по поводу будущего, - говорится в статье. - По словам одного из чиновников, "никчемным" посылом пятиминутного совещания персонала, состоявшегося во вторник утром, было: "Продолжайте усердно работать. Не уходите". Другой чиновник сказал, что для тех, кто знал Флинна и кому он нравился, "это все печально". "Он хороший человек, и я огорчен происходящим", - признался чиновник. "Разные версии саги о Флинне, предлагаемые в последние дни Белым домом, еще больше запутали всех желающих понять, как администрация восприняла действия Флинна, кто что знал и не знал", - сообщают авторы. Источник: The Washington Post