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15 февраля 2017 г.
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15 февраля 2017 г.

Шивон Хьюз, Кэрол Э.Ли, Шейн Харрис | The Wall Street Journal

Белому дому задают еще больше вопросов о России после отставки Флинна

"Во вторник администрация Трампа снова ощутила давление со стороны парламентариев в связи с ее общением с Россией и деятельностью ближнего круга Белого дома - после того, как Майк Флинн ушел с поста советника по национальной безопасности, проработав меньше месяца", - сообщают Шивон Хьюз, Кэрол Э.Ли и Шейн Харрис в The Wall Street Journal.

"Флинна вынудили уйти в отставку из-за его противоречивых отчетов о переговорах с российским послом в США Сергеем Кисляком, - уточняют журналисты. - До конца прошлой недели Флинн настаивал, что в ходе разговора с послом 29 декабря не обсуждал санкции, введенные в этот день администрацией Обамы в отместку за предположительное российское вмешательство в президентские выборы 2016 года и притеснение американских дипломатов в России".

"Отставка Флинна добавила остроты трем ведущимся в Конгрессе расследованиям действий российских хакеров, - говорится в статье. - Для демократов важнее всего вопрос, действовал ли отставной генерал Флинн независимо, когда разговаривал с российским послом, или по указанию вышестоящего лица в Белом доме".

"Американский народ заслуживает знать, по чьим указаниям генерал Флинн действовал, когда провел эти телефонные переговоры, и почему Белый дом ждал, пока эти отчеты будут опубликованы, чтобы принять меры", - сказал сенатор-демократ Марк Уорнер из сенатского комитета по разведке, начавшего широкое расследование российского вмешательства в политические дела США.

Другие демократы, заседающие в этом органе, намекнули, что комитет по разведке может прислать Флинну повестку в суд, передают авторы.

"Сенатор Маккейн (республиканец), председатель комитета по вооруженным силам, заявил, что отставка Флинна "вызывает новые вопросы о намерениях администрации Трампа в отношении России Владимира Путина" и процитировал реплику Трампа о моральной эквивалентности между США и Россией", - говорится в статье.

Член Палаты представителей Адам Шифф (демократ, Калифорния), влиятельный член ее комитета по разведке, написал в Twitter во вторник: "Вот что меня беспокоит: это не ложь Флинна стоила ему поста, а ее разоблачение. [В Белом доме] несколько недель всё знали и ничего не делали. Почему?".

Источник: The Wall Street Journal


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