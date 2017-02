15 февраля 2017 г. Шивон Хьюз, Кэрол Э.Ли, Шейн Харрис | The Wall Street Journal Белому дому задают еще больше вопросов о России после отставки Флинна "Во вторник администрация Трампа снова ощутила давление со стороны парламентариев в связи с ее общением с Россией и деятельностью ближнего круга Белого дома - после того, как Майк Флинн ушел с поста советника по национальной безопасности, проработав меньше месяца", - сообщают Шивон Хьюз, Кэрол Э.Ли и Шейн Харрис в The Wall Street Journal. "Флинна вынудили уйти в отставку из-за его противоречивых отчетов о переговорах с российским послом в США Сергеем Кисляком, - уточняют журналисты. - До конца прошлой недели Флинн настаивал, что в ходе разговора с послом 29 декабря не обсуждал санкции, введенные в этот день администрацией Обамы в отместку за предположительное российское вмешательство в президентские выборы 2016 года и притеснение американских дипломатов в России". "Отставка Флинна добавила остроты трем ведущимся в Конгрессе расследованиям действий российских хакеров, - говорится в статье. - Для демократов важнее всего вопрос, действовал ли отставной генерал Флинн независимо, когда разговаривал с российским послом, или по указанию вышестоящего лица в Белом доме". "Американский народ заслуживает знать, по чьим указаниям генерал Флинн действовал, когда провел эти телефонные переговоры, и почему Белый дом ждал, пока эти отчеты будут опубликованы, чтобы принять меры", - сказал сенатор-демократ Марк Уорнер из сенатского комитета по разведке, начавшего широкое расследование российского вмешательства в политические дела США. Другие демократы, заседающие в этом органе, намекнули, что комитет по разведке может прислать Флинну повестку в суд, передают авторы. "Сенатор Маккейн (республиканец), председатель комитета по вооруженным силам, заявил, что отставка Флинна "вызывает новые вопросы о намерениях администрации Трампа в отношении России Владимира Путина" и процитировал реплику Трампа о моральной эквивалентности между США и Россией", - говорится в статье. Член Палаты представителей Адам Шифф (демократ, Калифорния), влиятельный член ее комитета по разведке, написал в Twitter во вторник: "Вот что меня беспокоит: это не ложь Флинна стоила ему поста, а ее разоблачение. [В Белом доме] несколько недель всё знали и ничего не делали. Почему?". Источник: The Wall Street Journal