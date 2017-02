15 февраля 2017 г. Алан Каллисон | The Wall Street Journal Российский интернет-предприниматель отрицает связь со взломом, о которой говорится в докладе "Алексей Губарев может похвастаться всеми атрибутами российского интернет-магната: рабочий офис, который находится на верхушке корпоративной штаб-квартиры в этом курортном городе, коллекция классических автомобилей, 80-футовая яхта и студия танца на пилоне под руководством его жены, пользующаяся успехом у российских туристов, - рассказывает из Лимассола (Кипр) корреспондент The Wall Street Journal. - Но одной вещи у Губарева нет - а именно, кредитов. По его словам, они исчезли в прошлом месяце, после утечки отчета о неподтвержденных обвинениях против Дональда Трампа, в котором компания Губарева была названа хакером, взломавшим Национальный комитет Демократической партии США. 10 января эти обвинения были преданы огласке сайтом BuzzFeed после того, как спецагенты ознакомили с ними Трампа. Губарев сказал, что его банкиры в Европе отреагировали быстро: в ближайшие два дня кредитные линии, жизненно важные для его бизнеса, были отрезаны". "Я понятия не имею, как взламывать компьютеры, я уже 15 лет бизнесмен", - заявил Губарев, назвавший отчет сфабрикованным. Он основал свою хостинговую компанию XBT и ее дочернее предприятие Webzilla с двумя партнерами - россиянином и украинцем. "В 35-страничном отчете говорится, что Москва в течение года пыталась прельстить Трампа финансовыми приманками, а также собирала позорную информацию о личной жизни Трампа, которую можно использовать для его шантажа. Ни одно из этих заявлений не доказано", - напоминает автор. "36-летний Губарев сказал, что ожесточенно пытается восстановить кредитные линии. По его словам, банки требуют, чтобы он доказал свою непричастность, - говорится в статье. - Губарев отказался раскрыть названия банков, сославшись на то, что не хочет еще больше испортить отношения с ними. The Wall Street Journal не удалось самостоятельно выяснить, о каких именно банках идет речь, и подтвердить, что они отказали ему в кредите". "Точное происхождение информации в отчете неясно, так как в нем содержатся ссылки на анонимные источники, - сообщает Каллисон. - Осведомленные лица выяснили, что автор отчета - отставной офицер британского разведывательного агентства MI-6 по имени Кристофер Стил. Ранее Стил через посредника отказался от комментариев". Источник: The Wall Street Journal