Как Германия может защитить свои выборы от российского влияния

С момента президентских выборов в США "в Германии растет осознание, что Россия будет активно пытаться вмешиваться в выборы в немецкий Бундестаг в нынешнем году", так что "назрела дискуссия о том, каким образом немецкой демократии предстоит защищать себя", говорится в статье, опубликованной в Die Zeit.

Авторы статьи - сотрудник МИДа Германии Симон Фаут, занимающийся написанием официальных речей ведомства, и эксперт Германского отделения американского Фонда Маршала по вопросам Центральной и Восточной Европы Йорг Форбриг - считают, что стране "необходима продуманная стратегия защиты, которая бы предавала огласке все российские попытки оказать влияние на выборы в Германии и эффективно реагировала на них". "Прежде всего, предстоящие выборы в Бундестаг могут быть использованы Кремлем для того, чтобы сбить с толку немецкую внутреннюю политику и тем самым нанести ущерб внешнеполитической способности Германии выстраивать общую, основанную на западных ценностях политику Запада как в отношении России, так и в целом", - пишут авторы.

Как пишут эксперты, нынешние методы Москвы "напоминают то, к чему десятилетиями прибегали КГБ и "Штази", а ее стратегия заключается в следующем. "Во-первых, максимально ослабить Ангелу Меркель. Немецкий канцлер является для российского президента Путина - тем более, после победы Трампа в США - главным противником на Западе. Российская сторона попытается дискредитировать ее на выборах, а если ее имидж будет испорчен в самой Германии, серьезно снизится вес и влияние Меркель на европейской и глобальной аренах", - говорится в статье. "Во-вторых, будет предпринята попытка как можно сильнее фрагментировать и настроить друг против друга немецкие политические партии. В первую очередь это делается ради целенаправленной поддержки партии "Альтернатива для Германии"(АдГ) на правом крыле и лояльных Путину "Левых" во главе с Сарой Вагенкнехт. Подобный раскол, по расчету Москвы, поставит под сомнение стабильность и способность нового немецкого правительства к действиям. В-третьих, следует ожидать, что Кремль попытается представить нелегитимными результаты выборов".

Подобное многообразное влияние России на выборы в Бундестаг, как подчеркивают авторы, "уже идет полным ходом". И для противодействия ему эксперты предлагают комплекс из семи мер.

1) Предлагается, чтобы "Германия отнеслась к этой проблеме с максимальной оглаской и энергией. (...) Любые попытки российского воздействия, будь то распространение ложной информации, нападки на политических деятелей, кибератаки на немецкую инфраструктуру или скрытая поддержка во время предвыборной кампании, должны предаваться огласке и преследоваться юридически".

2) "Необходимо, чтобы все демократические партии согласились не относиться к попыткам российского воздействия оппортунистически, надеясь, что они навредят политическим противникам или улучшат их собственные результаты", - продолжает политологи.

3) "Партиям не следует изменять свои приоритеты из-за российской дезинформации или вмешательства, - говорится далее. - Конечно, полностью исключить международные вопросы, в том числе и о России, нельзя, но акцент должен делаться на внутриполитических и общественных вопросах. Социальная справедливость, внутренняя безопасность, интеграция, образование и инфраструктура - вот первоочередные потребности избирателей и главные задачи демократических партий".

4) "Предвыборная борьба должна прийти в те области, в которых особенно сильны протестные настроения и преобладают граждане, не участвующие в выборах. Вместо того чтобы продолжать пребывать в зоне политического комфорта и отдавать целые города и районы крысоловам-популистам, демократические партии должны проявить там активность", - призывают авторы.

5) Фаут и Форбриг предлагают "немецким политикам обратить более серьезное внимание на русскоязычную общину в Германии. Сильное влияние российских государственных СМИ на эту группу людей политически опасно и, кроме того, препятствует их интеграции".

6) "Срочное наращивание присутствия демократических партий в социальных сетях": "На сегодняшний день АдГ является единственной политической силой, которая использует потенциал этих СМИ и технологий. В результате у этой партии в соцсетях столько же подписчиков, сколько у всех остальных партий, представленных в Бундестаге. (...) Демократическим партиям следует ответить на господство недемократических сил в соцсетях", - говорится в статье.

7) "Государству и СМИ следует серьезно усилить борьбу с кампаниями дезинформации и кибератаками", - считают эксперты, добавляя, что некоторые европейские государства уже создали специальные подразделения, в то время как в Германии подобная дискуссия даже не начиналась.