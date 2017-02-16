Эксперт по мимике рассказал Bild, о чем говорят гримасы Трампа

Авторитетный австрийский эксперт по мимике и жестам и автор книжных бестселлеров Штефан Ферра проанализировал язык тела нового американского президента и поделился своими выводами с немецким таблоидом Bild.

"Трамп - очень интересный объект для наблюдения в плане языка тела. В нем слишком мало изысканного, и именно это помогает ему выглядеть своим для народа, - считает Ферра. - Если, к примеру, Хиллари Клинтон продумывает и следит за каждым своим движением, то Трамп рубит с плеча. Также он делает вещи, свойственные многим популистам".

В свою очередь, многие люди, не имеющие отношения к политике, "перенапряжены и находятся в отчаянии. Поэтому в барах они бьют кулаками по столам, ведут себя агрессивно и ругают тех, кто наверху". "А что делает Трамп? Да, он стучит кулаком по трибуне, агрессивен и также ругает тех, кто наверху, - поясняет эксперт. - (...) Видя это, многие недовольные начинают чувствовать, что он один из них! (...) К тому же он ведет себя довольно разнопланово, а именно - одновременно от него исходят как жесты агрессии, так и жесты, типичные для женщин. Это производит необычное впечатление и бросается в глаза!"

Ферра обращает внимание на несколько аспектов в поведении Трампа. Первый из них - это доминантный подбородок у Трампа: "В период полового созревания у мужчин из-за гормона тестостерона сильнее развивается нижняя челюсть и утолщение над бровями. Чем выше уровень тестостерона, тем более сильным выглядит мужчина. Трамп же пытается усилить это впечатление при помощи мимики, выставляя свой подбородок вперед и подчеркивая лоб".

Также у Трампа, продолжает эксперт, есть и чисто женские черты: "Трамп привлекает к себе внимание, в том числе, из-за двух факторов. С одной стороны, он делает довольно широкие жесты (...). С другой - у него довольно неоднозначный язык тела. Несмотря на сильные и агрессивные жесты, Трамп часто держит свои локти очень близко к верхней части туловища. Женщины делают это, как правило, из-за менее развитой спинной и грудной мускулатуры (...). Еще один женский сигнал - оттопыренные мизинцы Трампа".

Следующий интересный жест Трампа можно наблюдать, когда он кривит ртом. "Но это уже никакой не эротический сигнал, - говорит Ферра. - Дело в том, что, когда ребенок не хочет слушаться родителей, он также кривит ртом. Тем самым он как бы говорит: "Я не хочу больше получать от вас, родителей, никакой информации". Трамп, по словам эксперта, неоднократно "кривил ртом во время предвыборной борьбы, особенно после того, когда он кого-то ругал. Это означало, что он не был расположен выслушивать ответное мнение".