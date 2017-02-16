Ельцинский момент президента Трампа

Президента Дональда Трампа раздражает шумиха в СМИ вокруг ухода в отставку его советника по национальной безопасности. "Настоящий скандал - это то, что "разведка" нелегально раздает засекреченную информацию как конфеты. Очень не по-американски!" - написал он в Twitter в среду. Конечно, это не по-американски - это по-русски, в стиле 1990-х, считает обозреватель Bloomberg View Леонид Бершидский.

Сразу же после победы Трампа Андрей Коробков, профессор политологии университета Middle Tennessee родом из России, опубликовал объемную статью, в которой обсуждается схожесть Трампа с Борисом Ельциным. "Коробков назвал их обоих фигурами из истеблишмента, которые обратились против правящей элиты и сумели разрекламировать этот поворот на 180 градусов перед избирателями. Оба протестовали против определенных форм политической корректности, доминировавших в публичном дискурсе обеих стран", - говорится в статье.

В обоих случаях истеблишмент ожесточенно сопротивлялся, отмечает Коробков: "В ходе выборов американские элиты повели себя определенным образом, напоминающим действия коммунистической номенклатуры в 1987-1991 годах. Это привело к тому, что можно назвать "эффектом Ельцина": кампания против Трампа была такой агрессивной и бессовестной, что привела в ярость значительную часть электората. В СССР тоже значительный процент населения голосовал не столько за Ельцина и его конкретные предложения, сколько против беспринципной игры коммунистической номенклатуры".

"В результате распада Советского Союза Ельцин оказался на вершине государственной пирамиды, которой он никогда, по сути, не командовал в советские времена", - говорится в статье. "Государство в государстве" - аппарат безопасности и разведки и бюрократия - обычно решали судьбы страны.

"Ельцин выбил эти институты из колеи, зная, что они могут превратиться в опасный центр власти, который в состоянии его свергнуть с помощью его политических противников - людей, для которых крушение Советского Союза было трагедией", - пишет Бершидский, напоминая, что Ельцин постоянно реформировал и перетасовывал силовые структуры и назначал на высшие посты "своих людей", не из советской элиты.

Ельцин был не таким ранимым, как Трамп: он не обращал внимания на нападки СМИ и не затыкал им рот, пишет автор. Но, в отличие от Трампа, он пил, и у него не было учетной записи в Twitter. При этом Ельцин имел власть перетряхнуть спецслужбы и держать их слабыми, тогда как Трамп может только рвать и метать и продолжать отрицать, что он намерен преподнести уступки Путину на тарелочке, вплоть до отмены санкций, наложенных за аннексию Крыма.

Ельцин в конце концов ушел еще до окончания второго срока, а его преемник Путин откатил назад большинство его либеральных реформ, говорится в статье. Шансы Трампа даже не так хороши, как у Ельцина. Если он потерпит неудачу, некоторые союзники Путина в Москве - если не сам диктатор - могут пожалеть об упущенных возможностях. Но это будет момент Путина - "триумф государственной машины над яркой личностью". "Очень не по-американски, очень по-русски", - заключает Бершидский.