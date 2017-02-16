Глава МИД ФРГ Габриэль: "Ответ на победу Трампа - сильная Европа"

Новый министр иностранных дел Германии Зигмар Габриэль в интервью Frankfurter Allgemeine высказался за создание "новой, лучшей и более сильной Европы". Он сказал, что на фоне победы в США Дональда Трампа "в сегодняшнем и завтрашнем мире Европа сможет иметь право голоса только как сплоченный континент".

"Трамп заставил нас осознать, что мы должны взять свою судьбу в свои руки. Сделать Европу лучше и сильнее - в наших же интересах", - заявил политик, отметив, что упор должен быть сделан на внешнюю политику и политику в сфере безопасности.

Глава германского МИДа высказался за партнерство с Россией. Отвечая на вопрос издания о том, кем для Германии является Россия - партнером, конкурентом или противником, Габриэль заявил: "В первую очередь, Россия - наш сосед, хотят этого некоторые или нет. Однако партнерство с Россией не должно быть наивным". По его словам, более сильная Европа важна не только в отношениях с США, но также из-за России. "Только тогда нас будут принимать серьезно, когда мы будем держаться вместе, будем уверенными в себе и сильными", - подчеркнул Габриэль.

Помимо этого, министр предупредил о возможных последствиях победы кандидата от правопопулистов Марин Ле Пен на предстоящих президентских выборах во Франции. "Национальный фронт" поставил своей целью разрушить Евросоюз. И это стало реальной опасностью", - сказал Габриэль. В случае победы Ле Пен "идея европейского единства, разумеется, продолжит свое существование", считает он, "однако без участия Франции сильная Европа в долгосрочной перспективе немыслима". "И прежде всего это на себе почувствуют французы, так как последствиями большой неопределенности в отношении будущего Европы станут отток капитала, отсутствие инвестиций и массовая безработица", - заключил Габриэль.