Развод еще до медового месяца

Со среды в Москве "с каждым часом растет осознание, что Трамп в попытке выйти из тени Путина занимает все более жесткую позицию, превращаясь из бизнесмена в ястреба, пишет политический обозреватель Frankfurter Allgemeine Фридрих Шмидт.

Так, после выступления пресс-секретаря Трампа Шона Спайсера с требованием вернуть аннексированный Крым Украине в Москве демонстративно заявили, что Крым является территорией России и никакой торг вокруг полуострова недопустим. Как выразился глава комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Виктор Озеров, изменениями в риторике Трамп "возможно, хочет погасить оголтелую критику в излишних симпатиях президенту РФ Владимиру Путину и поддержке Москвы".

Еще летом прошлого года, как напоминает издание, высказывание Трампа о возможном признании захвата полуострова Россией ("Мы рассмотрим это") широко приветствовалось в Москве. Теперь Озеров отмечает: "Характер Дональда Трампа таков, что он, наверняка, захочет обсудить существующие проблемы с российским президентом с глазу на глаз".

Как бы то ни было, но двусторонняя встреча пока что не назначена, то есть главы двух государств должна впервые встретиться друг с другом лишь на саммите G20 в немецком Гамбурге в июле.

В свою очередь, председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий считает, что "в России слишком рано решили, что президент США Дональд Трамп является пророссийским лидером".

"Таким образом, росийско-американский медовый месяц закончился, так и не успев начаться по-настоящему", - делает вывод Шмидт.

"Между тем, пока Трамп через Twitter обвиняет в присоединении Крыма к России слишком "мягкого" Обаму, в Россию, кажется, возвращается образ Америки как врага, который после победы Трампа на выборах несколько потускнел", - продолжает журналист.

Недавно перед зданием государственного медиаконцерна "Россия сегодня" в Москве прошел митинг верного Путину "Национально-освободительного движения" (НОД), которое постоянно выступает против настоящих и мнимых врагов президента Путина, повествует корреспондент. На этот раз движение протестовало против "культа Трампа в российских СМИ". Среди прочего, участники обвинили руководителя агентства Дмитрия Киселева в том, что он является "трампоманом" и "служит США". "Главный путинский пропагандист, который месяцами расхваливал Трампа, оказался чем-то вроде молниеотвода", - заключил Шмидт.