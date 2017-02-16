Вот как кончится НАТО

"Сентябрь 2020 года. Славное начало истории НАТО было положено 71 год назад, когда высокопоставленные представители 12 стран подписали Вашингтонский договор о бессрочной взаимной защите. Ее позорный конец наступил в прошлый четверг, когда фламандец-охранник по имени Карел ван Ахен повесил замок на дверь брюссельской штаб-квартиры организации", - такой сценарий дает Джереми Шапиро в своей статье для Foreign Policy.

"Технически организация все еще существует. Договор пока в силе, 28 стран альянса все еще обязаны - теоретически - защищать друг друга от агрессии, на конференциях в пышных залах аналитических центров все еще обсуждается, "что делать НАТО", Грузия во всеуслышание заявляет о своем стремлении в отдаленном будущем присоединиться к альянсу, - говорится в статье. - Однако задолго до того, как в прошлом месяце генеральный секретарь НАТО Герхард Шредер покинул его почти опустевшую штаб-квартиру, всем наблюдателям стало ясно, что за последние несколько лет НАТО из одного из сильнейших и успешнейших альянсов в истории превратилось в пустую шелуху и пережиток прошлого. Его разрушили не российские армии, а отсутствие интереса со стороны его членов. История упадка НАТО показывает, что иногда альянсы заканчиваются не взрывом, а всхлипом".

"В случае НАТО затяжной всхлип, с которым оно пришло в упадок, начался с инаугурации президента США Дональда Трампа в январе 2017 года. В ходе бесконечной президентской кампании 2016 года Трамп осуждал союзников Америки, которые, по его ощущениям, не несли бремя собственной обороны. Он мрачно намекал, что в качестве президента не будет защищать союзников, не вносящих свою лепту. Его похвалы в адрес российского президента Владимира Путина усиливали опасения Восточной Европы, что он оставит ее на милость России", - сообщает автор.

"Сначала угрозы Трампа не то что не разрушили альянс, но даже, казалось, мотивировали европейцев так, как не могли уговоры предыдущих президентов. Европейские расходы на оборону поползли в сторону обещанных 2% от ВВП, европейцы создали новые механизмы сотрудничества в сфере обороны в ЕС после "Брекзита". По настоянию Трампа, главной миссией НАТО была объявлена борьба с терроризмом, и началось множество исследований того, как НАТО может выполнить свою новую цель, - говорится в статье. - В конечном итоге новая миссия НАТО мало что изменила с точки зрения ресурсов. Альянс просто перестал говорить о своей ключевой задаче - защищать Европу от российской агрессии. Однако эти косметические изменения позволили Трампу заявить, что он успешно адаптировал альянс к философии "Америка прежде всего". В знаменитой речи перед копией Эйфелевой башни в Лас-Вегасе он заявил: "Теперь не Америка работает на НАТО, а НАТО работает на Америку". Трамп больше не думал, что НАТО устарело. Напротив, оно стало для него символом того, как он мог бы реструктурировать американские альянсы в американских интересах".

"Однако за пределами символики было не особенно ясно, работает ли НАТО еще для кого-нибудь", - пишет автор.