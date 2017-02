16 февраля 2017 г. Деметри Севастопуло, Кортни Уивер, Дэвид Линч | Financial Times Экс-глава предвыборного штаба Трампа отрицает контакты с Кремлем "Бывший глава предвыборного штаба Дональда Трампа отрицает, что осознанно контактировал с российскими разведчиками во время президентской гонки 2016 года. Пол Манафорт сказал The Financial Times, что "никогда никак не пересекался" с режимом Владимира Путина, передают корреспонденты Деметри Севастопуло, Кортни Уивер и Дэвид Линч. "Манафорт, управлявший предвыборным штабом Трампа, пока в августе его не уволили из-за возникших вопросов по поводу его работы на пророссийских политических лидеров на Украине, также заявил, что Федеральное бюро расследований никогда не спрашивало его об этих предположительных контактах, вопреки сообщениям, что он находится под следствием", - говорится в статье. "Я никогда никак не пересекался с Путиным или российским правительством ни по какому вопросу, - сказал Манафорт. - Более того, я никогда осознанно не разговаривал с российскими разведчиками и никогда не имел дела ни с какими проектами с участием российского правительства, или администрации Путина, или сторон, действующих по согласованию с российским правительством или от его лица". "Манафорт выступил с опровержениями после того, как CNN и The New York Times сообщили, что американские спецслужбы и правоохранители обнаружили свидетельства, что некоторые помощники Трампа из его предвыборного штаба, в том числе Манафорт, часто контактировали с российскими разведчиками во время предвыборной гонки, - уточняют авторы. - В репортажах говорится, что эти переговоры были перехвачены американскими властями, расследующими предположительный взлом Россией компьютерных серверов Национального комитета Демократической партии, что, по заключению спецслужб, было частью слаженных усилий Кремля с целью подорвать предвыборную кампанию Хиллари Клинтон". "Белый дом не ответил на просьбы о комментариях по поводу обвинений в репортажах The New York Times и CNN. В среду утром Трамп написал в Twitter, что эти репортажи политически мотивированы", - говорится в статье. "Эта чепуха о связях с Россией - просто попытка прикрыть множество ошибок проигравшего штаба Клинтон", - написал Трамп. Он также сказал, что, когда американские спецслужбы "сливают" информацию в прессу, они ведут себя "совсем как Россия", передают журналисты. Источник: Financial Times