16 февраля 2017 г. Обзор прессы | Inopressa Российские связи Трампа должен расследовать Конгресс, и тогда прощай сделка с Путиным На фоне скандальной отставки советника Трампа по национальной безопасности Майкла Флинна и недавних утечек в американской прессе о контактах "ближнего круга" Дональда Трампа с российскими спецслужбами Конгресс США должен создать двухпартийную комиссию, пишут СМИ. Находясь в таком уязвимом положении, вряд ли Трамп сможет оправдать ожидания Кремля по поводу сближения с Россией. "Во время войны во Вьетнаме, "Уотергейта" и скандала "Иран-контрас", когда действия или политика президента США переходили допустимую черту, Конгресс проводил расследование и привлекал Белый дом к ответственности. Настало время сделать это снова", - говорится в редакционной статье американской The New York Times "На протяжении одной лишь прошлой недели американцы стали свидетелями увольнения советника Трампа по национальной безопасности Майкла Флинна и узнали шокирующие и невероятные новости о том, что члены предвыборного штаба Трампа и его приближенные неоднократно контактировали с чиновниками из российских спецслужб", - говорится в статье. А если добавить к этому "достоверную информацию американских спецслужб о том, что Россия попыталась нарушить стабильность и повлиять на ход президентской кампании 2016 года", то, по мнению издания, "достаточно причин для того, чтобы Конгресс начал расследование о намерениях Москвы и возможном содействии людей из высших эшелонов американского правительства интересам страны, которая пыталась сорвать внешнюю политику США со времен холодной войны". По мнению NYT, "идеальным инструментом" для расследования стала бы "следственная комиссия, состоящая из высокопоставленных сенаторов от обеих партий, а также членов палаты представителей". Реализовать эту инициативу может Митч Макконнелл, лидер республиканского большинства в Сенате. В какой бы форме эта комиссия ни воплотилась, в соответствии со сказанным в среду лидером демократического меньшинства в Сенате Чаком Шумером, все ее члены должны получить равный доступ к "чиновникам разведки, расшифровкам телефонных разговоров и документам, которые им понадобятся для ответа на решающие вопросы, и им необходимо позволить максимально публично обнародовать результаты проведенной работы". "С поддержкой президентской администрации или без нее, очевидной и срочной обязанностью Конгресса - если только он не хочет прослыть замешанным в этом деле, - является необходимость докопаться до истоков этого кризиса", - подытоживает издание. "Новости о многократных контактах ближнего круга президента Трампа с чиновниками из российских спецслужб в год, предшествующий выборам, появившиеся в The New York Times во вторник, могли бы быть менее тревожными, если бы президент ответил на них, объяснив или осудив контакты и согласившись с необходимостью непредвзятого расследования, - говорится в редакционной статье The Washington Post. - Вместо этого в среду утром он настрочил полдюжины твитов, в которых любопытным образом одновременно опровергал новости и нападал на информаторов, которые их обнародовали". По мнению газеты, "тем самым он дал больше поводов республиканцам и демократам добиваться ответов касательно его непрозрачных и все более тревожащих связей с Москвой". Издание отмечает, что "последние новости вслед за вынужденной отставкой советника по национальной безопасности Майкла Флинна, связанной с его телефонными разговорами с российским послом, подчеркивают острую необходимость более широкого двухпартийного расследования российского вмешательства в год предвыборной кампании". Хотя члены Комитета по разведке Сената настаивают на том, что их комиссия усердно работает, велика возможность "сильного политического давления на республиканцев с целью свести на нет расследование или сделать секретными его главные результаты". "Высокопоставленные республиканцы в палате представителей, к примеру, до сих пор кажутся не заинтересованными в расследовании этих вопросах". Газета считает: "Если, в конечном счете, на ход расследования Конгресса повлияет политика, необходимо создать независимую комиссию". "То, что было похоже на успех России по вмешательству в американские выборы, теперь оборачивается против нее", - пишет The Financial Times. Возможно, взлом Национального комитета Демократической партии со стороны Москвы и помог кандидату, которому она оказывала предпочтение, попасть в Белый дом, однако отставка Майкла Флинна на фоне его неразумных и потенциально противозаконных связей с российским послом в США "делает какую бы то ни было "перезагрузку" отношений или "большую сделку" с президентом Владимиром Путиным менее вероятными", говорится в редакционной статье. "Для Трапма стремление к сближению с Россией или какие-либо уступки по санкциям могут стать еще более опасной игрой", чем поведение Флинна, считает издание. "Республиканским лидерам давно пора дать ход полномасштабному расследованию в Конгрессе российских связей Трампа", - говорится в статье. "Невероятное развитие событий на этой неделе уже, кажется, вызвало изменение тона [Трампа] по России, хотя резкие перемены внешнеполитического курса уже стали характерной чертой Белого дома", - пишет газета. Так, комментарии президента и его пресс-секретаря, начиная со вторника, о том, что Россия "захватила" Крым и должна его вернуть Украине, - "поразительный разворот", ведь во время президентской кампании Трамп намекал, что может признать российские претензии на полуостров. По мнению FT, такая ситуация "содержит важные уроки для России в тот момент, когда она может попытаться вмешаться в предстоящие выборы во Франции или в Германии". "На деле, - подытоживает газета, - распространенное мнение о том, что тот или иной политический лидер пришел к власти при помощи Москвы - особенно если речь идет о националисте, обещающем усилить политический суверенитет страны, - может быть контрпродуктивным". Такое общественное восприятие, возможно, заставит новых лидеров держать дистанцию с Кремлем, полагает издание.