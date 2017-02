16 февраля 2017 г. Обзор прессы | InoPressa: тема дня "Перезагрузка" Трампа срывается, не начавшись Неожиданная критика Белого дома в адрес Москвы сбивает с толку, пишут СМИ, и каждый день встают новые вопросы о российских связях Трампа и его "ближнего круга". Если Ельцин имел власть перетряхнуть свои спецслужбы и держать их слабыми, Трамп в свете разоблачений американской разведки может только рвать и метать. В таком уязвимом положении он вряд ли сможет оправдать надежды Кремля на сближение. Неожиданно критические высказывания из Белого дома в адрес Москвы сбивают с толку экспертов. "Мир гадает - как на самом деле президент США Дональд Трамп относится к своему российскому коллеге Владимиру Путину. Практически ежедневно возникают новые вопросы, что их связывает, в том числе остается вопрос, есть ли у Москвы компромат на Трампа", - пишет Die Welt. "Отношение Трампа к России и ее президенту претерпело значительные изменения со времен избирательной кампании: тогда он восхищенно отзывался о Путине и нередко вставал на сторону Москвы, - напоминают авторы публикации Юлия Смирнова и Клеменс Вергин. - Негодование вызвали его недавние заявления, в которых он, казалось, поставил на одну ступень с точки зрения морали российскую автократию и американскую демократию. Правда, добавил Трамп, заранее неизвестно, поладят ли они с Путиным". Из рядов администрации Трампа доносятся и "более типичные для американской политики" голоса, пишут журналисты. Так, посол США в ООН Никки Хейли в Совбезе подвергла критике политику Москвы в отношении Украины и потребовала от России возвращения Крыма. В этом же ключе во вторник высказался и пресс-секретарь Трампа Шон Спайсер. "На сегодняшний день это - самое откровенное дистанцирование от Москвы представителей ближайшего окружения президента США", - говорится в статье. - Возможно, Трамп наталкивается на большое сопротивление в вопросах взаимоотношений с Россией со стороны Сената. "В Белом доме, видимо, осознали, что мутные отношения президента с Москвой стали ахиллесовой пятой нынешней администрации. Вполне возможно, что критические заявления Спайсера в адрес России - не что иное, как попытка прикрыть этот фланг", - говорится в статье. "Если подтвердится информация о том, что люди из окружения Трампа имели контакты с российскими спецслужбами и могли вести переговоры о российском вмешательстве в ход избирательной кампании, это станет серьезным ударом по легитимности нового президента США. Неясность остается и по поводу досье бывшего британского разведчика Кристофера Стила, где утверждается, что у Москвы есть компромат на Трампа", - пишут авторы. "Бывший глава предвыборного штаба Дональда Трампа Пол Манафорт отрицает, что осознанно контактировал с российскими разведчиками во время президентской гонки 2016 года", - передает The Financial Times. Манафорт, управлявший предвыборным штабом Трампа до увольнения в августе, также заявил, что ФБР никогда не спрашивало его об этих предположительных контактах, вопреки сообщениям, что он находится под следствием. "Я никогда никак не пересекался с Путиным или российским правительством ни по какому вопросу, - заявил Манафорт. - Более того, я никогда осознанно не разговаривал с российскими разведчиками и никогда не имел дела ни с какими проектами с участием российского правительства, или администрации Путина, или сторон, действующих по согласованию с российским правительством или от его лица". "Белый дом не ответил на просьбы о комментариях по поводу обвинений в репортажах The New York Times и CNN. В среду утром Трамп написал в Twitter, что эти репортажи политически мотивированы", - говорится в статье. "Эта чепуха о связях с Россией - просто попытка прикрыть множество ошибок проигравшего штаба Клинтон", - написал Трамп. Он также сказал, что, когда американские спецслужбы "сливают" информацию в прессу, они ведут себя "совсем как Россия", передают журналисты. Трампа раздражает шумиха в СМИ вокруг ухода в отставку его советника по национальной безопасности. "Настоящий скандал - это то, что "разведка" нелегально раздает засекреченную информацию как конфеты. Очень не по-американски!" - написал он в Twitter в среду. Конечно, это не по-американски - это по-русски, в стиле 1990-х, считает обозреватель Bloomberg View Леонид Бершидский. После победы Трампа Андрей Коробков, профессор политологии университета Middle Tennessee родом из России, опубликовал статью о схожести Трампа с Борисом Ельциным. Коробков назвал их обоих фигурами из истеблишмента, которые обратились против правящей элиты и сумели разрекламировать этот поворот на 180 градусов перед избирателями. В обоих случаях истеблишмент ожесточенно сопротивлялся, отмечает Коробков. Ельцин оказался на вершине государственной пирамиды, которой он никогда, по сути, не командовал, говорится в статье. "Государство в государстве" - аппарат безопасности и разведки и бюрократия - обычно решали судьбы страны. "Ельцин выбил эти институты из колеи, зная, что они могут превратиться в опасный центр власти, который в состоянии его свергнуть", потому он постоянно реформировал и перетасовывал силовые структуры и назначал на высшие посты "своих людей", говорится в статье. В отличие от Трампа, Ельцин пил и не имел учетной записи в Twitter, но он имел власть перетряхнуть спецслужбы и держать их слабыми, тогда как Трамп может только рвать и метать и продолжать отрицать, что он намерен преподнести уступки Путину на тарелочке, вплоть до отмены санкций, наложенных за аннексию Крыма. Ельцин в конце концов ушел еще до окончания второго срока, а его преемник Путин откатил назад большинство его либеральных реформ, говорится в статье. Шансы Трампа даже не так хороши, как у Ельцина, полагает Бершидский. "Во время войны во Вьетнаме, "Уотергейта" и скандала "Иран-контрас", когда действия или политика президента США переходили допустимую черту, Конгресс проводил расследование и привлекал Белый дом к ответственности. Настало время сделать это снова", - говорится в редакционной статье The New York Times Издание упоминает увольнение советника Трампа по национальной безопасности Майкла Флинна,"шокирующие и невероятные новости о том, что члены предвыборного штаба Трампа и его приближенные неоднократно контактировали с чиновниками из российских спецслужб", а также "достоверную информацию американских спецслужб о том, что Россия попыталась нарушить стабильность и повлиять на ход президентской кампании 2016 года". "Достаточно причин для того, чтобы Конгресс начал расследование", - говорится в статье. По мнению NYT, "идеальным инструментом" стала бы "следственная комиссия, состоящая из высокопоставленных сенаторов от обеих партий, а также членов палаты представителей". "Новости о многократных контактах ближнего круга президента Трампа с чиновниками из российских спецслужб в год, предшествующий выборам, появившиеся в The New York Times во вторник, могли бы быть менее тревожными, если бы президент ответил на них, объяснив или осудив контакты и согласившись с необходимостью непредвзятого расследования, - говорится в редакционной статье The Washington Post. - Вместо этого в среду утром он настрочил полдюжины твитов, в которых любопытным образом одновременно опровергал новости и нападал на информаторов, которые их обнародовали". По мнению газеты, "тем самым он дал больше поводов республиканцам и демократам добиваться ответов касательно его непрозрачных и все более тревожащих связей с Москвой". "То, что было похоже на успех России по вмешательству в американские выборы, теперь оборачивается против нее", - замечает The Financial Times. Возможно, взлом Национального комитета Демократической партии со стороны Москвы и помог кандидату, которому она оказывала предпочтение, попасть в Белый дом, однако отставка Майкла Флинна на фоне его неразумных и потенциально противозаконных связей с российским послом в США "делает какую бы то ни было "перезагрузку" отношений или "большую сделку" с президентом Владимиром Путиным менее вероятными", говорится в редакционной статье. "Невероятное развитие событий на этой неделе уже, кажется, вызвало изменение тона [Трампа] по России, хотя резкие перемены внешнеполитического курса уже стали характерной чертой Белого дома", - пишет газета. Так, комментарии президента и его пресс-секретаря о том, что Россия "захватила" Крым и должна его вернуть Украине, - "поразительный разворот", ведь во время президентской кампании Трамп намекал, что может признать российские претензии на полуостров. FT указывает также на "важные уроки для России в тот момент, когда она может попытаться вмешаться в предстоящие выборы во Франции или в Германии": "На деле распространенное мнение о том, что тот или иной политический лидер пришел к власти при помощи Москвы - особенно если речь идет о националисте, обещающем усилить политический суверенитет страны, - может быть контрпродуктивным". Со среды в Москве "с каждым часом растет осознание, что Трамп в попытке выйти из тени Путина занимает все более жесткую позицию, превращаясь из бизнесмена в ястреба, пишет политический обозреватель Frankfurter Allgemeine Фридрих Шмидт. Так, после выступления пресс-секретаря Трампа Шона Спайсера с требованием вернуть аннексированный Крым Украине в Москве демонстративно заявили, что Крым является территорией России и никакой торг вокруг полуострова недопустим. Двусторонняя встреча президентов пока что не назначена, то есть главы двух государств должны впервые встретиться друг с другом лишь на саммите G20 в немецком Гамбурге в июле, напоминает автор. "Таким образом, росийско-американский медовый месяц закончился, так и не успев начаться по-настоящему", - делает вывод Шмидт. "Между тем, пока Трамп через Twitter обвиняет в присоединении Крыма к России слишком "мягкого" Обаму, в Россию, кажется, возвращается образ Америки как врага, который после победы Трампа на выборах несколько потускнел", - продолжает журналист. Недавно перед зданием государственного медиаконцерна "Россия сегодня" в Москве прошел митинг верного Путину "Национально-освободительного движения" (НОД), повествует корреспондент. На этот раз движение протестовало против "культа Трампа в российских СМИ". Среди прочего, участники обвинили руководителя агентства Дмитрия Киселева в том, что он является "трампоманом" и "служит США". "Главный путинский пропагандист, который месяцами расхваливал Трампа, оказался чем-то вроде молниеотвода", - заключил Шмидт.