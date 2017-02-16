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16 февраля 2017 г.
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16 февраля 2017 г.

Паоло Мастролилли | La Stampa

Генсек ООН: "Принцип территориальной целостности все еще в силе"

Новый генеральный секретарь ООН Антониу Гуттереш, вступивший в должность 1 января, дал первое интервью итальянским СМИ. Корреспондент итальянской газеты La Stampa в Нью-Йорке Паоло Мастроллили побеседовал с Гуттерешем в рамках издательского проекта "Европа" крупнейших европейских СМИ. В интервью также принимали участие британская газета The Guardian, французское издание Le Monde и немецкая газета Sueddeutsche Zeitung.

На вопрос Мастролилли, "приемлемо ли российское присутствие в Крыму", генсек ООН ответил: "Существует ряд основополагающих принципов, одним из которых является территориальная целостность стран-членов ООН. Это принцип все еще в силе, и я возлагаю надежду на то, что международное сообщество сможет его подтвердить".

Также, говоря о Сирии, Гуттереш отметил, что она является "источником развития новой формы мирового терроризма", поэтому "сейчас всеобщим интересом, перевешивающим все остальное, является гарантия мировой безопасности". "Я надеюсь, - сказал генсек ООН, - что нынешнее развитие событий в Сирии может привести хотя бы к началу того, что может стать политическим решением посредством переговоров в Женеве".

Отвечая на вопрос о том, есть ли будущее у президента Сирии Башара аль-Асада, Гуттереш заявил: "Нужно сделать так, чтобы то, что было решено резолюцией 2254 Совета Безопасности [ООН], а также первым коммюнике женевских переговоров, исполнялось. Это означает создание переходного механизма, который бы действительно представлял сирийский народ, то есть принятие новой конституции и проведение новых выборов. Я хочу, чтобы этот процесс двигался вперед".

Источник: La Stampa


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