Кибератаки: Франция угрожает "ответными мерами" любому государству, которое вмешается в выборы

Министр иностранных дел Жан-Марк Эйро в среду, 15 февраля, на заседании Национального собрания заявил, что Франция "не позволит никакого вмешательства" в предстоящие президентские выборы, пишет журналист Le Monde Мартин Унтерзингер.

Франция "не позволит никакого вмешательства в свой электоральный процесс", уверил министр иностранных дел, "ни России, ни какого-либо другого государства; это исходит от нашей демократии, от нашего суверенитета, от нашей национальной независимости".

Эйро продолжил: "Надо ясно определить пределы для тех, кто попытается посягнуть на этот принцип невмешательства, и сделать это четко, в том числе принимая ответные меры, когда это необходимо, так как никакое иностранное государство не может оказывать влияние на выбор французов, никакое иностранное государство не может выбирать будущего президента Французской Республики".

"Страх подобных вмешательств во французскую президентскую кампанию разжигается недавними обвинениями Вашингтона в адрес России, - пишет журналист. - Немецкие власти в преддверии своих выборов ближайшей осенью указывают пальцем на Москву в контексте многих инцидентов, в частности хакерских атак на Бундестаг".

"Наконец, в статье, опубликованной в понедельник Le Monde, Ришар Ферран, генеральный секретарь движения "Вперед!" утверждал, что Россия пыталась дестабилизировать кампанию Эммануэля Макрона, в том числе путем кибератак. Эти обвинения были расценены российской администрацией президента как "абсурдные", - продолжает автор.

"Несмотря на столь пагубную обстановку на фронте кибербезопасности, на сегодняшний день никакое объективное свидетельство не позволяет утверждать, что во Франции была проведена какая-то серьезная хакерская атака с целью нарушить ход президентских выборов", - признает Унтерзингер.

"Между тем в резиденции президента сообщили, что при участии Франсуа Олланда во время заседания Совета по обороне, который пройдет 23 февраля, могут быть разработаны меры по информационной защите электорального процесса. Некоторые шаги в этом направлении были сделаны в последние месяцы под эгидой Национального агентства Франции по безопасности информационных систем (ANSSI)", - говорится в статье.

Эйро, со своей стороны, также объявил о новых мерах, направленных на защиту выборов, которые предстоит обсудить на Совете обороны.