Французские президентские выборы под российским влиянием

"Трое из главных кандидатов на президентских выборах [во Франции] относятся к Владимиру Путину с нескрываемым восхищением. И забывают о неприятностях членов команды Дональда Трампа, которые разделяли такое же чувство", - пишет редакция Le Monde.

"Среди кандидатов на французских президентских выборах есть один, который, собственно, кандидатом не является, тем не менее, он всегда играет без проигрыша. Это Владимир Путин", - говорится в статье.

"Владимир Путин является не субъектом внешней политики, а дипломатическим объектом, по которому каждый кандидат призван занять ту или иную позицию. Он - в центре этой избирательной кампании. Он - субъект внутренней политики, со своей собственной политической программой. Его тень витает над кампанией. Его идеи, методы и мировоззрение распространяются на всех - от крайне левых до крайне правых", - считают журналисты.

"Трое из четырех главных кандидатов, вступивших в борьбу, относятся к нему с восхищением - или, по крайней мере, с симпатией, - о чем они уже заявили со всей ответственностью. Франсуа Фийон от правых, Марин Ле Пен от крайне правых и Жан-Люк Меленшон от крайне левых, - передает редакция. - Их мотивации различны, степень приверженности разная, но каждый по-своему думает, что у Путина есть ответы на вопросы, которые сегодня встают перед Францией".

"Как ни парадоксально, эти три кандидата также больше всего настаивают на своем национализме и на принципиальности в вопросах защиты Франции и французов. Однако к российским намерениям они относятся доброжелательно, вмешательства со стороны Кремля встречают у них радушный прием", - отмечают журналисты.

"В случае с Марин Ле Пен и Жаном-Люком Меленшоном неприязнь к ЕС и к НАТО выражена вполне определенно. Для них все средства хороши, чтобы положить им конец, пусть даже с помощью Кремля, когда он стирает с лица земли своими бомбежками Восточный Алеппо, превращая его жителей в беженцев, которые, несомненно, когда-нибудь достигнут северных берегов Средиземноморья. Даже когда он захватывает Грузию или Украину, чтобы переделать на свой манер границы, унаследованные от конца советской эпохи", - продолжают журналисты.

"Однако выраженный путинизм Франсуа Фийона вызывает наибольшую обеспокоенность. Так как кандидат от "Республиканцев" не желает ни конца ЕС, ни распада НАТО, ни деланного, меркантильного и антипатриотичного разрушения демократии. Откуда же тогда подобная склонность, притом что эти три цели явно афишируются хозяином Кремля? Почему в этой кампании консервативное крыло французских правых дальше всех остальных зашло в своей снисходительности в отношении Москвы? Зачем позволять депутату от "Республиканцев" Николя Дюику заявлять на российском телеканале RT о том, что Эммануэль Макрон - "агент американских финансистов" и "любимчик" гейского лобби?" - задается вопросами редакция.

"Изобличать внутреннего врага в пропагандистских СМИ какого-либо государства, являющегося пусть не враждебным, но как минимум соперничающим и даже недружелюбным, - это называется "взять сторону иностранной державы", ради того чтобы сохранить тот тон, который был выбран руководством "Республиканцев". Им неплохо было бы поразмышлять над судьбой злосчастного генерала Флинна, вынужденного уйти в отставку менее чем через месяц после своего назначения на пост главы Совета по национальной безопасности - органа, которому поручено давать советы президенту США по безопасности и внешним отношениям, - за недозволенные контакты с российским послом в Вашингтоне", - подытоживает редакция.