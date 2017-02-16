Диалог США-Россия крайне необходим

"На Дональда Трампа сегодня оказывается очень сильное давление, чтобы он отрекся от своего проекта по сближению с Москвой. Опасное отклонение от курса", - пишет автор редакционной статьи Le Temps Этьен Дюбюи.

"Предшественник Дональда Трампа Барак Обама тоже попытался воспользоваться своим приходом к власти восемь лет назад, чтобы "тщательно рассмотреть" отдельные досье, в числе которых уже фигурировал российский клубок противоречий. К сожалению, его попытка натолкнулась на противоречие: Вашингтон еще претендовал на расширение своего влияния в Восточной Европе, в то время как Москва вновь обрела амбиции великой державы, в том числе желание оставить за собой заповедное поле в этом регионе", - говорится в статье.

"Антагонизм по поводу Украины лежит у истоков крайней напряженности, которая сейчас установилась между двумя странами. Но она не представляется непоправимой, - полагает Дюбюи. - И на этом основании антагонизм может быть разрешен путем возвращения к диалогу, если хотя бы малая толика доброй воли воодушевит обе стороны".

"Вопрос здесь стоит не о морали, не о правах человека, а о признании соотношения сил. Россия больше не выставляет себя напоказ в образе великана на коленях, как это было в 1990-е годы вследствие падения Советского Союза. Она снова стала могущественным государством, с которым надо вступать в переговоры. Можно радоваться этому возрождению. Можно о нем сожалеть или даже его опасаться. Но его нельзя игнорировать", - уверен автор.

"Для американского лагеря речь идет не о том, чтобы предоставить полную свободу действий Москве. Речь о том, чтобы предложить другой стороне правила, одновременно прозрачные и реалистичные. Первое из них должно четко и недвусмысленно различать нынешнее пространство НАТО, которое надо защищать обязательно, и территории, расположенные восточнее, где при любом вмешательстве следует руководствоваться принципом большой осторожности. Подобный раздел весьма далек от идеала. Однако его отсутствие еще более вредно, поскольку оно прокладывает путь к другим недоразумениям и другому неконтролируемому развитию "на украинский манер" либо к кошмару других войн", - комментирует автор.

"Необходимо срочно этого достичь. Было бы преступно упустить текущий благоприятный момент", - подытоживает Дюбюи.