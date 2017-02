16 февраля 2017 г. Майкл Р.Гордон | The New York Times Председатель Объединенного комитета начальников штабов США встретится с российским коллегой в Азербайджане "Высший военный чиновник нашей страны, - пишет The New York Times, - попытается возобновить военный диалог со своим российским коллегой в четверг, на фоне напряженности из-за досаждающих действий России в отношении американских боевых кораблей, нарастания боевых действий на востоке Украины и обвинений в том, что Москва нарушила ключевое соглашение о контроле вооружений". Как сообщает корреспондент Майкл Р.Гордон, встреча генерала Джозефа Ф.Данфорда-мл., председателя Объединенного комитета начальников штабов США, с генералом Валерием В.Герасимовым, начальником российского Генерального штаба, состоится в столице Азербайджана Баку". "Это будет первая личная встреча командующих из Вашингтона и Москвы с 2014 года, - говорится в статье. - Как сообщает Пентагон, в центре будет "текущее состояние военных отношений между США и Россией и важность постоянной и четкой коммуникации между армиями во избежание просчетов и возможного кризиса". "Состояние военных отношений между двумя странами, конечно, оставляет желать лучшего, - отмечает автор. - На прошлой неделе российские самолеты на чрезвычайно малой высоте подлетели к американскому ракетному эсминцу в Черном море, по словам пресс-секретаря Европейского командования Соединенных Штатов. Западные власти указывают, что такая схема досаждающих действий применяется все чаще в связи с натовскими мерами по укреплению линии обороны против окрепшей российской армии". "На организацию встречи военачальников ушло много месяцев, и ее значение - предмет спора многих военных экспертов, - пишет далее Гордон. - Некоторые отставные гражданские чиновники Госдепартамента указывали, что встреча двух генералов даст не много, пока политика Трампа в отношении Москвы остается неясной". Автор сообщает, что организовать данную встречу было нелегко, так как российская сторона настаивала на приезде Данфорда в Москву или Белоруссию, а Пентагон предпочитал встретиться в Западной Европе. Однако Герасимов не мог прибыть в Западную Европу, так как находится под санкциями за руководство российским военным вмешательством на Украине. В итоге Баку был выбран как нейтральная территория. Источник: The New York Times