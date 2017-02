16 февраля 2017 г. Эндрю Хиггинс | The New York Times Фальшивые новости, фальшивые украинцы: как русские повлияли на голосование в Нидерландах "У Гарри ван Боммеля, левого члена нидерландского правительства, были убедительные союзники, которые помогли ему уговорить избирателей отвергнуть торговый договор с Украиной, - его специальная "украинская команда", радостно инакомыслящая группа эмигрантов, симпатизирующая России, - сообщает Эндрю Хиггинс в The New York Times. - Они приходили на встречи с общественностью, появлялись на телевидении, использовали социальные СМИ, чтобы порицать украинское прозападное правительство как кровожадную клептократию, недостойную поддержки Нидерландов. Как вспоминает ван Боммель, "было очень удобно показать, что не все украинцы за". Удобно, но нечестно: самые активные члены этой украинской команды были на самом деле русскими или выходцами из русскоязычных регионов Украины и гнули линию Кремля". "Нидерландский референдум, состоявшийся в апреле прошлого года, стал тараном, ударившим по Европейскому союзу. При низкой явке нидерландские избиратели отвергли торговое соглашение между Европейским союзом и Украиной, к восторгу Москвы. Из-за этого осмелели пророссийские популисты по всей Европе, а политические элиты пришли в ужас, - говорится в статье. - Неясно, управляла ли украинской командой Россия или она действовала, руководствуясь симпатией, и ван Боммель, по его словам, никогда не проверял личные данные ее членов. Однако европейский политический истеблишмент, уже обеспокоенный британским голосованием за выход из Европейского союза и избранием президента Трампа в Соединенных Штатах, тревожится, не станет ли референдум в Нидерландах предвестником того, что будет дальше". "15 марта в Нидерландах тоже состоятся национальные выборы, и разведчики страны сообщают, что другие государства, в частности, Россия, сотни раз за последние месяцы попытались проникнуть в компьютеры правительственных агентств и коммерческих компаний, - говорится в статье. - (...) Никто пока не предоставил конкретных свидетельств того, что именно российское государство, а не отдельные россияне, старается повлиять на результат выборов, и многие недоумевают, зачем Москве вообще озадачиваться попыткой это сделать в маленькой стране, не имеющей такого геополитического влияния, как Соединенные Штаты и Германия. Однако, по мнению [Сейбрена] де Йонга [из Гаагского центра стратегических исследований], прошлогодний референдум показал, что "маленькое усилие помогает пройти долгий путь" и может "разрушить Европейский союз изнутри". "Нидерландское разведывательное агентство AIVD в официально опубликованной оценке российских действий признало, что измерение масштабов любого оплаченного государством российского вмешательства очень затруднительно, так как принимаемые Москвой меры по формированию общественного мнения часто "относятся к сумеречной зоне между дипломатией и разведкой", - сообщает Хиггинс. - Однако в данном отчете также говорится, что Нидерланды стали мишенью России в рамках "глобальной кампании по оказанию влияния на политику и восприятие России", в ходе которой Москва воспользовалась "сетью контактов, построенной за годы". "Михель Сервас, член парламента от Партии труда, выступал за договор с Украиной. (...) Он вспоминает, как на одной встрече с общественностью столкнулся с лавиной критики со стороны слушательницы, которая представилась украинкой, но оказалась русской", - передает автор. "Это было по-настоящему шокирующе. Люди представлялись украинцами, но были на самом деле русскими", - вспоминает Сервас. Источник: The New York Times