16 февраля 2017 г. Джеймс Райзен, Мэтью Розенберг | The New York Times Белый дом планирует поручить стороннику Трампа ревизию разведывательных агентств "Президент Трамп планирует поручить нью-йоркскому миллиардеру провести обширную ревизию американских разведслужб, по данным сотрудников администрации. Как опасаются представители разведывательного сообщества, это может урезать их независимость и снизить поток информации, противоречащей точке зрения президента", - сообщает The New York Times. Возможная роль Стивена Файнберга, сооснователя Cerberus Capital Management, была встречена с ожесточенным сопротивлением сотрудниками разведки, которые уже и так сильно обеспокоены критикой со стороны Трампа. В среду Трамп возложил вину за отставку своего советника по национальной безопасности Майкла Флинна на утечки, организованные разведывательным сообществом. "Файнберг, имеющий тесные связи со Стивеном Бэнноном, главным стратегом Трампа, и Джаредом Кушнером, зятем президента, отказался давать комментарии о своей возможной позиции", - говорится в статье. "Бэннон и Кушнер, по данным бывших и действующих сотрудников разведки и законодателей-республиканцев, в какой-то момент рассматривали кандидатуру Файнберга на должность либо директора Национальной разведки, либо главы секретной службы ЦРУ - роль, которая обычно предназначается профессиональным сотрудникам спецслужб, а не друзьям президента. Единственным опытом Файнберга в делах национальной безопасности является то, что его фирма имеет долю в частной охранной компании и двух фирмах-производителях оружия", - отмечают авторы публикации. "Сообщения о том, что кандидатура Файнберга рассматривается на пост руководителя тайной службы, вызвали обеспокоенность разведывательного сообщества в последние недели, ибо вероятность прямого контроля Белого дома над разведслужбами повышается в то время, когда связи Трампа с Путиным расследуются ФБР и комитетами Конгресса", - пишет газета. "Многие сотрудники разведки задаются вопросом, какую цель будет преследовать ревизия разведслужб со стороны Белого дома, кроме того, чтобы подготовить Файнберга к более значительной роли в будущем", - отмечает издание. "Напряженность в отношениях между разведывательным сообществом и Белым домом уже имеет место на нескольких фронтах", - продолжают журналисты. Недоверие к разведсообществу росло годами в консервативных политических кругах, в которых ЦРУ во время администрации Обамы считалось сильно политизированным. Депутат палаты представителей от Айовы республиканец Стив Кинг заявил в недавнем интервью, что некоторые сотрудники разведки надежны, но "не все". "Другой законодатель-республиканец сказал, что в Белом доме господствует мнение, что разведслужбы нужно очистить от политиков", - говорится в статье. Через Cerberus, частную инвестиционную компанию, Файнберг имеет тесные связи с правительственной подрядной отраслью. Cerberus принадлежит DynCorp International, обеспечивающая безопасность в Госдепартаменте и других учреждениях, сообщает издание. В 2008 году Файнберг также рассматривал возможность инвестиций в охранную компанию Blackwater, прежде чем она была куплена другими инвесторами, добавляют журналисты. Источник: The New York Times