Михаэль Рот призывает ЕС "сохранять единство по санкциям против России"

"США придется долго искать более надежного собеседника, чем Евросоюз", - заявил в интервью корреспонденту итальянской газеты La Repubblica Михаэль Рот, заместитель главы МИД ФРГ, член СДПГ. Комментируя выпады Трампа против ЕС, политик сказал: "Негодование по поводу твитов мало чем нам поможет. Мы должны найти силы сохранять единство". Рот подчеркнул, что отношения США и Европы "основаны в первую очередь на общих ценностях".

Европа может гордиться тем, что "смогла найти общий тон во время украинского кризиса", как в ходе переговоров, так и в том, что касается санкций, отметил замминистра. "Я знаю, что для многих предприятий - это тяжелая ноша, - признал Рот. - Но я лишь могу воззвать к сохранению принятых обязательств". По словам политика, санкции в отношении России "не самоцель": "Если что-то поменяется в отношениях России и Украины, можно подумать о снятии санкций". Однако, подчеркнул он, "пока ничего не происходит, менять наше отношение будет ошибкой. И, наконец, если мы будем замыкаться в себе, мы не сможем вести серьезные переговоры".

Рот указал, что в Донбассе "нарушения перемирия еще слишком многочисленны, и ситуация остается хрупкой". ЕС "не может отказываться от усилий по переговорам. Нашим ориентиром, - сказал политик, - остаются соглашения "Минск-2".

На фоне кризиса Евросоюза для Меркель будут играть важную роль внешняя и оборонная политика, отметил в беседе с изданием замминистра. "Мы создали новую основу для сотрудничества в рамках НАТО", и Германия, по его словам, "должна будет взять на себя больше ответственности с целью не допустить того, чтобы пустота, которую угрожает оставить Америка, стала еще значительнее".