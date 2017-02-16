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16 февраля 2017 г.
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16 февраля 2017 г.

Гиль Ярон | Die Welt

Визит иранского генерала в Москву станет вызовом для Трампа

Вероятнее всего, президент США Дональд Трамп "разозлится в связи с тем, что Кремль принимает в гостях Касема Сулеймани", пишет Гиль Ярон на страницах немецкой газеты Die Welt. Последний, как говорится в материале, является командиром иранского спецподразделением "Эль-Кудс", которое занимается операциями за пределами Ирана и обвиняется в убийстве свыше 500 американцев.

Так, согласно сообщению Fox News, Сулеймани еще 14 февраля прилетел в московский аэропорт "Внуково" рейсом WD084 иранской авиакомпании Mahan Air для того, чтобы обсудить с Москвой недовольство Тегерана по поводу сближения России с извечным врагом Ирана - Саудовской Аравией.

Сулеймани, которому, согласно резолюции ООН за номером 1747, запрещены передвижения по миру, известен как "сторонник жестких мер". Его подразделение, воюющее в Ираке, совершило большое количество нападений на военнослужащих США. Также бойцы Сулеймани воюют в Сирии совместно с Россией на стороне сирийского президента Башара Асада против повстанцев, которых поддерживают США. Помимо этого, Сулеймани оказывает поддержку врагам союзников США в Йемене и Палестине.

"Третий по счету визит Сулеймани в Россию, которая, будучи членом Совбеза ООН, таким образом подрывает санкции, под которыми сама же и подписывалась, стал первым визитом с момента избрания Трампа и ярко выраженным вызовом новому главе государства", - заключает Ярон, добавляя, что визит "еще сильнее снизит вероятность сближения США с Россией".

Источник: Die Welt


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