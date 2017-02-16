Позиция Трампа в отношении Москвы вызывает сомнения на Западе

Неожиданно критические высказывания из Белого дома в адрес Москвы сбивают с толку экспертов по всему миру. "Мир гадает - как на самом деле президент США Дональд Трамп относится к своему российскому коллеге Владимиру Путину. Практически ежедневно возникают новые вопросы, что их связывает, в том числе остается вопрос о том, есть ли у Москвы компромат на Трампа", - пишет Die Welt.

"Отношение президента Трампа к России и ее президенту претерпело значительные изменения, если сравнивать их с заявлениями, которые миллиардер делал в ходе избирательной кампании: тогда он восхищенно отзывался о Путине и нередко вставал на сторону Москвы, - напоминают авторы публикации Юлия Смирнова и Клеменс Вергин. - Негодование, в том числе в рядах его партии, вызвали и его недавние заявления, в которых он, казалось, поставил на одну ступень с точки зрения морали российскую автократию и американскую демократию. Комментируя свое отношение к тому, что по приказу Путина устраняются критики режима и неугодные журналисты, Трамп указал на то, что убийцы есть и в Америке и она тоже отнюдь не невинна, и провел параллель с жизнями, которые унесла война в Ираке. Подобные высказывания совершенно нетипичны для американского президента. Правда, добавил Трамп, заранее неизвестно, поладят ли они с Путиным".

Из рядов администрации Трампа доносятся и другие голоса, представляющие более типичные для американской политики позиции. "Так, посол США в ООН Никки Хейли в начале февраля в Совбезе подвергла критике политику Москвы в отношении Украины и потребовала от России возвращения Крыма. В этом же ключе во вторник высказался и пресс-секретарь Трампа Шон Спайсер, который указал, что "президент Трамп ожидает от российских властей деэскалации конфликта на Украине и возвращения Крыма", - передает издание.

"На сегодняшний день это - самое откровенное дистанцирование от Москвы представителей ближайшего окружения президента США, - пишут журналисты. - Возможно, это признак того, что Трамп наталкивается на большее сопротивление в вопросах взаимоотношений с Россией со стороны Сената, чем со стороны какой-либо другой политической структуры. Получается, что не только такие внешнеполитические эксперты, как Джон Маккейн или Линдси Грэхэм, подвергают резкой критике позицию Трампа по России - это делают и такие сенаторы, как Марко Рубио".

Так, оба руководителя комитета Сената по разведке - республиканец Ричард Бурр и демократ Марк Варнер - заявили во вторник о намерении провести более широкое расследование по фактам вмешательства России в ход предвыборной кампании в США в связи с сомнительными контактами предвыборной команды Трампа с Россией. Авторы статьи комментируют: "В Белом доме, видимо, осознали, что мутные отношения президента с Москвой стали ахиллесовой пятой нынешней администрации. Вполне возможно, что критические заявления Спайсера в адрес России - не что иное, как попытка прикрыть этот фланг".

"Если подтвердится информация о том, что люди из окружения Трампа имели контакты с российскими спецслужбами и могли вести переговоры о российском вмешательстве в ход избирательной кампании, это станет серьезным ударом по легитимности нового президента США. Невыясненным до конца остается и досье бывшего британского разведчика Кристофера Стила, опубликованное в январе на сайте Buzzfeed. Там утверждается, что у Москвы есть компромат на Трампа", - замечают в заключение авторы публикации.