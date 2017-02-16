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16 февраля 2017 г.
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16 февраля 2017 г.

Клаус Гайгер, Рихард Херцингер | Die Welt

Украина предостерегает Запад от сделки с Путиным

Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков в интервью Die Welt предостерегает США и Европу от сделки с Россией, жертвой которой стала бы Украина.

"Обсуждать за нашей спиной судьбу Украины просто неприемлемо", - подчеркивает Аваков. Он настоятельно предостерегает от дальнейшей эскалации конфликта на востоке Украины. "Если Путин будет усиливать свою агрессию и попытается решить вопрос военным путем, последствия будут катастрофическими", - говорит Аваков, упоминая при этом о военной мощи Украины: вооруженные силы страны насчитывают около 250 тыс. военнослужащих. Кроме того, добавляет министр, личный состав полиции, национальной гвардии и пограничных войск составляет еще 130 тыс. человек.

Если Запад развяжет России руки, Украина будет защищаться военными средствами, подчеркивает глава украинского МВД. "Это приведет к гигантскому числу жертв, возможно, Украина утратит свою государственность и независимость", - предостерегает Аваков. Но и России грозят в таком случае "катастрофические последствия": "Не уверен, что режим Путина не побоится пойти на десятки тысяч жертв".

По словам министра, в случае эскалации в регионе Евросоюз столкнется с новым миграционным кризисом. "ЕС получит в таком случае у своих границ большую территорию, подконтрольную вооруженному до зубов марионеточному режиму - и гигантское число беженцев", - указывает Аваков. "И последствия этой трагедии будут для Европы более масштабными, чем последствия гражданской войны в Сирии", - уверен украинский министр. По сути это цивилизационный вопрос: "Европа не может стоять в этом конфликте на стороне России", - говорит он.

По словам министра, не все европейские страны осознают существующую опасность - многие строят иллюзии и не могут осознать последствия в полной мере. "Я считаю, Польша и страны Балтии хорошо понимают, что могут быть следующими - если мы не прекратим нынешнее развитие ситуации", - подчеркивает Аваков.

Источник: Die Welt


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