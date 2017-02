16 февраля 2017 г. Мария Аби-Хабиб | The Wall Street Journal США вместе с ближневосточными союзниками рассматривают возможность создания арабской военной коалиции "Администрация Трампа ведет переговоры с арабскими союзниками по поводу формирования их силами военного союза, который будет делиться разведданными с Израилем во имя борьбы с общим врагом - Ираном", - пишет Мария Аби-Хабиб, корреспондент американской газеты The Wall Street Journal в Бейруте. Журналистка ссылается на заявления неназванных ближневосточных чиновников. Как рассказали автору пять чиновников из арабских стран, участвующие в переговорах, в этот союз будут входить Саудовская Аравия и ОАЭ, которые "официально являются врагами Израиля", а также Египет и Иордания, у которых с Израилем давние мирные соглашения. "Для арабских стран, которые войдут в союз, будет действовать условие о взаимной обороне, как в НАТО: нападение на одного из членов будет рассматриваться как атака на всех участников", пояснили вышеназванные чиновники, добавив, что детали договора еще прорабатываются. "США предложат союзу военную помощь и поддержку в плане разведки в большем масштабе, чем они уже ее предоставляют в ограниченной форме коалиции во главе с Саудовской Аравией, сражающейся в Йемене с повстанцами хути, которых поддерживает Иран", - говорится в статье со ссылкой на неназванных чиновников. Однако, как уточняется, ни США, ни Израиль не будут входить в пакт о взаимной обороне. "Чиновники из администрации Трампа заявляли, что они хотят оживить американские союзные отношения в [Ближневосточном] регионе и предпринять новые шаги по сдерживанию регионального влияния Ирана, хотя комментировать план они отказались", - пишет автор. Пресс-секретарь премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху тоже отказался комментировать. "Саудовская Аравия и ОАЭ выдвигают свои собственные запросы в обмен на сотрудничество с Израилем, - рассказали журналистке арабские чиновники. - Эти две страны хотят, чтобы США отменили закон, по которому семьи жертв терактов 11 сентября 2001 года могут подавать иски против этих государств в американские суды". Как поясняет автор, "суннитские монархии Персидского залива во главе с Саудовской Аравией вовлечены во властную борьбу за влияние в регионе с шиитским Ираном - традиционно эта борьба велась через третьи силы". По словам арабских чиновников, "основой для нового союза будет расширение уже существующей коалиции суннитских стран во главе с Саудовской Аравией, которая ведет военные действия в Йемене". И именно в Йемене состоится первое испытание этого нового союза. "США увеличат военную помощь кампании в Йемене и защитят Красное море, жизненно важную мировую судоходную артерию, которой угрожает война", - рассказали автору два неназванных чиновника. Как сообщили источники газеты, "в переговорах с американской администрацией на протяжении последних двух недель чиновники из Эмиратов и Саудовской Аравии выразили восхищение израильским потенциалом в области безопасности и разведки, тем самым негласно согласившись обмениваться с Израилем разведданными, в случае если будет образован союз". Однако более открытое сотрудничество арабских стран с Израилем будет возможно, только если прекратится создание поселений на Западном берегу реки Иордан и в Восточном Иерусалиме. Также это сотрудничество будет зависеть от того, откажется ли Трамп от переноса посольства США из Тель-Авива в Иерусалим. "У нас нет официальных отношений с Израилем", - прокомментировал в разговоре с автором генерал-майор Ахмед Асири, военный советник министра обороны Саудовской Аравии. Однако он добавил, что "Израиль стоит перед лицом той же иранской угрозы, что и мы". Источник: The Wall Street Journal