16 февраля 2017 г. Кристина Петерсон | The Wall Street Journal Законодатели стремятся ограничить возможности Трампа ослабить санкции против России "Законодатели и от Республиканской, и от Демократической партии поддерживают новый законопроект, который ограничит возможности президента Дональда Трампа снять санкции с России", - пишет Кристина Петерсон в The Wall Street Journal. "По меньшей мере два республиканца из Палаты представителей и три республиканца из Сената поддержали инициативу демократов о введении законопроекта, который дал бы Конгрессу возможность заблокировать действия Трампа, если он попытается снять или уменьшить санкции против России", - говорится в статье. "Этот законопроект может дать Конгрессу 120 дней на рассмотрение любых изменений в режиме санкций против России, если Трамп предложит таковые. Если законодатели отвергнут их в совместной резолюцию, президент не сможет снять санкции. Если Конгресс не примет неодобрительную резолюцию, он может делать дальнейшие шаги", - поясняет автор. "Законопроект также потребует, чтобы Трамп предоставил Конгрессу отчет, в котором были бы описаны любые предложенные изменения санкций в отношении России, прежде чем принять какие-либо меры по их отмене", - говорится в статье. "Этот законопроект создан на основе меры, принятой Конгрессом в 2015 году, которая давала законодателям полномочия по пересмотру ядерной сделки с Ираном. Обама прохладно отнесся к этому биллю, но не наложил на него вето после того, как стало ясно, что на Капитолийском холме он будет пользоваться достаточной поддержкой, чтобы преодолеть вето. В конечном итоге, в Сенате не хватило голосов для проведения меры, направленной на недопущение сделки с Ираном", - пишет издание. "Секретарь меньшинства в Палате представителей Стини Хойер в среду сообщил журналистам, что, по его мнению, билль по антироссийским санкциям будет пользоваться достаточной поддержкой, чтобы преодолеть вето Трампа", - говорится в статье. Источник: The Wall Street Journal