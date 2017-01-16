Дональд Трамп в интервью Bild: "Пока что я доверяю Путину"

Будущий президент США Дональд Трамп высказал свою точку зрения по поводу антироссийских санкций в интервью немецкому таблоиду Bild и британской газете The Times.

"Я считаю, что людям нужно договариваться и делать то, что они должны делать, чтобы поступать по справедливости. Не так ли? Есть санкции против России - давайте посмотрим, не получится ли у нас заключить с Россией хороших сделок. Например, я думаю, ядерного оружия должно быть намного меньше, нужно очень существенно его сократить. Это одна часть. А тут эти санкции, и Россия сейчас от них тяжело страдает. И я думаю, здесь может кое-что выйти, от чего многие выиграют", - заявил Трамп.

Пока что Трамп, по его словам, доверяет российскому президенту Владимиру Путину, а также канцлеру Германии Ангеле Меркель: "Поначалу я буду доверять госпоже Меркель и господину Путину, но это может не продлиться долго".

Также Трамп высказал уверенность, что в будущем все больше стран будет выходить из Евросоюза. "Люди, страны хотят вернуть собственную идентичность. Великобритания тоже хотела этого, - сказал он. - В действительности я думаю, что, если бы их не заставляли принимать всех этих беженцев в таких больших количествах и со всеми проблемами, которые они привозят с собой, "Брекзита" бы не случилось. Все было бы хорошо, но это стало последней каплей, которая привела к тому, что терпение лопнуло".

Трамп признал наличие серьезных проблем у НАТО, назвав проблемой номер один то, что организация "устаревшая, так как была основана много-много лет назад". "Номер два - страны не платят то, что должны платить", - добавил он. Существующее положение избранный президент "назвал несправедливым по отношению к США, которые вынуждены защищать всех союзников". При этом Трамп подчеркнул, что считает "НАТО очень важной организацией", передает корреспондент Кай Дикман.