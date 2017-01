16 января 2017 г. Кэтрин Хилл, Шон Доннан | Financial Times Кремль наметил Рейкьявик как место саммита Путина и Трампа "Кремль разрабатывает планы проведения первого саммита Владимира Путина и Дональда Трампа в "нейтральной" европейской стране через несколько месяцев после инаугурации американского президента. Такой подход призван напомнить об исторических попытках заключения сделок между Вашингтоном и Москвой и их сближения", - сообщают Кэтрин Хилл и Шон Доннан в The Financial Times. "Первая встреча должна состояться не в России и не в США, а в нейтральной третьей стране, - сказал чиновник администрации президента России. - Это точно не будет Лондон и не будет Германия, потому что они оба слишком враждебны к России. Франция тоже не подходит - проведение встречи там воспринималось бы как неуместное, так как там идет предвыборная кампания. Как насчет Исландии?". Чиновники Трампа опровергли сообщение в Sunday Times, согласно которому они сообщили британским властям о планах провести встречу с российским президентом в Рейкьявике через несколько недель после инаугурации. Российское агентство РИА "Новости" передало, что пресс-секретарь Путина Песков сказал, что пока никаких переговоров о встрече Путина и Трампа не ведется. "Кремль считает саммит Путина и Трампа жизненно важной возможностью задать тон для восстановления отношений, которые, по его мнению, сильно ухудшились из-за пагубного влияния кризисов на Украине и в Сирии", - говорится в статье. В исландской столице Рейкьявике в 1986 году прошли переговоры Рональда Рейгана и Михаила Горбачева, заложившие основы для заключенного через год договора о контроле над ядерными вооружениями. Два российских чиновника (из администрации президента и из правительства) сообщили авторам статьи: Кремль ожидает, что встреча состоится до лета, но не хочет торопить Трампа. "По словам российских наблюдателей, саммит, скорее всего, будет приурочен к предполагаемому визиту Трампа в Великобританию", - говорится в статье. "Когда Трамп поедет в Великобританию - а это может случиться не позднее февраля или мая - он, возможно, посетит еще пару европейских стран и по такому случаю сможет встретиться с Путиным в каком-нибудь приятном месте, - сказал генеральный директор российского совета по международным делам Андрей Кортунов. - Ключевой вопрос - встретится ли Трамп с Путиным по дороге в Европу или на обратном пути". Источник: Financial Times