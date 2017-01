16 января 2017 г. Обзор прессы | InoPressa: тема дня Новый президент США и "вездесущий" российский фактор "Ленин должен перевернуться в Мавзолее: Россия властвует над самыми необычными выборами в истории США", хотя никто не знает, как будут развиваться отношения Вашингтона и Москвы, пишет Le Monde. В интервью Bild и The Times Трамп сказал, что пока доверяет Путину и обдумывает "сделки", в том числе по сокращению ядерных вооружений взамен на отмену санкций США, однако резко раскритиковал вмешательство России в Сирии. Будущий президент США Дональд Трамп высказал свою точку зрения по поводу антироссийских санкций в интервью немецкому таблоиду Bild и британской газете The Times. "Я считаю, что людям нужно договариваться и делать то, что они должны делать, чтобы поступать по справедливости. Не так ли? Есть санкции против России - давайте посмотрим, не получится ли у нас заключить с Россией хороших сделок. Например, я думаю, ядерного оружия должно быть намного меньше, нужно очень существенно его сократить. Это одна часть. А тут эти санкции, и Россия сейчас от них тяжело страдает. И я думаю, здесь может кое-что выйти, от чего многие выиграют", - заявил Трамп. Пока что Трамп, по его словам, доверяет российскому президенту Владимиру Путину, а также канцлеру Германии Ангеле Меркель: "Поначалу я буду доверять госпоже Меркель и господину Путину, но это может не продлиться долго". Трамп признал наличие серьезных проблем у НАТО, назвав проблемой номер один то, что организация "устаревшая, так как была основана много-много лет назад". "Номер два - страны не платят то, что должны платить", - добавил он. При этом Трамп подчеркнул, что считает "НАТО очень важной организацией", передает корреспондент. "Через несколько недель после вступления в должность Дональд Трамп предложит Великобритании быстрое и справедливое соглашение о торговле с Америкой, чтобы поспособствовать превращению "Брекзита" в "нечто великолепное", - пишет The Times, предваряя интервью Трампа. Трамп предсказал, что вслед за Великобританией другие страны выйдут из ЕС, поскольку миграционный кризис нанес ЕС огромный ущерб. Трамп согласится заключить с российским президентом Путиным договор о сокращении ядерных вооружений взамен на отмену санкций США, пишет издание, однако резко раскритиковал вмешательство России в Сирии, охарактеризовав его как "очень плохое явление", которое повлекло за собой "ужасную гуманитарную ситуацию". "Он полагает, что Ангела Меркель совершила "катастрофическую ошибку", впустив в Германию более миллиона мигрантов", - пересказывает газета. "Трамп сказал, что вначале он будет доверять Меркель и Путину, но это, возможно, будет продолжаться недолго", - говорится в статье. Обозреватель The Washington Post Дженнифер Рубин сообщает, что Ричард Барр и Марк Р.Уорнер, председатель и вице-председатель Комитета Сената США по разведке, сделали экстраординарное заявление: "В рамках своей регулярной работы Комитет осуществляет контроль за сбором и анализом разведывательным сообществом данных, связанных с Россией; тем не менее, совместное заявление по вопросам безопасности на выборах от 7 октября 2016 года Департамента внутренней безопасности (DHS) и Управления директора Национальной разведки (ODNI) в сочетании с рассекреченной "Оценкой деятельности и намерений России на американских выборах" вызвало глубокую озабоченность". Барр и Уорнер пообещали провести расследование, проанализировав разведданные, которые легли в основу "Оценки деятельности и намерений России...", иные разведданные, имеющие отношение к связям с Россией лиц, участвовавших в политических кампаниях, а также российскую киберактивность. Журналистка убеждена, что американцам необходимо знать, "воспользовался ли Трамп преимуществами, предоставленными враждебной внешней силой (а возможно, еще хуже - сотрудничал с ней), чтобы завоевать Белый дом". "Ленин должен перевернуться в своем Мавзолее, а Николай II в своей еще свежей могиле: Россия не только возвращается - она еще и полностью властвует над самыми необычными выборами в истории США, - пишет обозреватель Le Monde Сильвия Кауфман. - Российский вопрос неизменно оставался декорацией с тех пор, как на сцене появился Дональд Трамп. Между тем накануне вступления в должность 45-го президента США никто не в силах предсказать, в каком направлении будут развиваться отношения Вашингтона и Москвы". "Дональд Трамп говорил, что, став президентом, сумеет установить продуктивный диалог с Владимиром Путиным, "настоящим лидером" и "очень умным человеком". Лишь 11 января Трамп публично признал ответственность России за вмешательство в избирательную кампанию, говорится в статье. "Однако одновременно люди, которых он выбрал для формирования своей администрации (...) высказывались о России радикально противоположно и более традиционно. Так, по словам будущего госсекретаря Рекса Тиллерсона, Россия "представляет угрозу", о которой "наши союзники по НАТО имеют основания тревожиться". По мнению будущего министра обороны генерала Джеймса Маттиса, "надо признать, что Путин стремится уничтожить Североатлантический альянс, и мы должны принять необходимые меры, чтобы защитить себя". Стоя во главе компании ExxonMobil, Тиллерсон имел возможность долго практиковаться в изучении российского характера, замечает Кауфман. И, выступая перед Сенатом, он четко проанализировал современную логику россиян: "Они думают, что заслуживают надлежащей роли в мировом порядке, потому что являются ядерной державой. После развала СССР они не могли на это претендовать. Они посвятили все эти годы развитию своих способностей, чтобы к этому прийти. Все, что они делают сейчас, нацелено на то, чтобы показать: Россия уже там, Россия имеет огромное значение, Россия - это сила, с которой надо считаться". Эмиссары Москвы говорят то же самое, но идут еще дальше, считает автор статьи, излагая тезисы выступления 12 января российского посла в Париже Александра Орлова. По поводу гипотетического влияния России на избрание Трампа посол сказал: "Не надо преувеличивать!" Разумеется, "Россия не скрывала своего предпочтения в отношении Трампа", но правда в том, что "социальная и экономическая модель России вызывает интерес". "Кремль разрабатывает планы проведения первого саммита Владимира Путина и Дональда Трампа в "нейтральной" европейской стране через несколько месяцев после инаугурации. Такой подход призван напомнить об исторических попытках заключения сделок Вашингтоном и Москвой", - сообщают корреспонденты The Financial Times. "Первая встреча должна состояться не в России и не в США, а в нейтральной третьей стране, - сказал чиновник администрации президента России. - Это точно не будет Лондон и не будет Германия, потому что они оба слишком враждебны к России. Франция тоже не подходит - проведение встречи там воспринималось бы как неуместное, так как там идет предвыборная кампания. Как насчет Исландии?" "Кремль считает саммит Путина и Трампа жизненно важной возможностью задать тон для восстановления отношений, которые, по его мнению, сильно ухудшились из-за пагубного влияния кризисов на Украине и в Сирии", - говорится в статье. В Рейкьявике в 1986 году прошли переговоры Рональда Рейгана и Михаила Горбачева, заложившие основы для заключенного через год договора о контроле над ядерными вооружениями. Два российских чиновника (из администрации президента и из правительства) сообщили авторам статьи: Кремль ожидает, что встреча состоится до лета, но не хочет торопить Трампа. "Когда Трамп поедет в Великобританию - а это может случиться не позднее февраля или мая - он, возможно, посетит еще пару европейских стран и по такому случаю сможет встретиться с Путиным в каком-нибудь приятном месте, - сказал генеральный директор российского совета по международным делам Андрей Кортунов. - Ключевой вопрос - встретится ли Трамп с Путиным по дороге в Европу или на обратном пути".