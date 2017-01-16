Израиль-Палестина: международное сообщество в ожидании решений Трампа

"Перед лицом опасений, вызванных приходом новой американской администрации, международная конференция в Париже по Ближнему Востоку напомнила об основополагающих принципах урегулирования палестино-израильского конфликта", - пишет журналист Le Monde Марк Семо.

"Риски того, что может принести палестино-израильская политика Дональда Трампа - и, в частности, разрушительные последствия переноса американского посольства из Тель-Авива в Иерусалим, столицу Израиля, непризнанную международным сообществом, - волновали умы всех представителей, собравшихся в воскресенье 15 декабря. Однако в заключительном документе проходящей в Париже конференции по Ближнему Востоку, принятом после ожесточенных обсуждений, эти риски не были отражены. Коммюнике, опубликованное после этого саммита, объединившего 75 стран и международных организаций - но без участия заинтересованных сторон, призывает израильтян и палестинцев "продемонстрировать их стремление к решению в духе двух государств и воздержаться от односторонних действий, предвосхищающих окончательный результат переговоров, в частности, по границам Иерусалима и беженцам", с добавлением о том, что если подобные действия будут предприняты, "то они не будут признаны", - говорится в статье.

Французские власти достаточно отчетливо предостерегли Вашингтон, передает журналист. В ходе своего выступления Франсуа Олланд заявил в дипломатическом тоне, что "каждый должен хорошо понимать, каковы цели и задачи и что здесь исключены экспромты и порывы". Министр иностранных дел Жан-Марк Эйро высказался более жестко и упомянул о проекте с "крайне тяжелыми последствиями".

"Это относилось к открытому вызову ООН, для которой статус Иерусалима - восточная палестинская часть которого была оккупирована Израилем в 1967 году, потом аннексирована в 1980 году - должен быть урегулирован путем переговоров. Палестинцы, которые тоже хотят сделать Восточный Иерусалим столицей своего будущего государства, очень резко отреагировали: президент Махмуд Аббас, присутствующий в Париже, но не на конференции, пригрозил вернуться к вопросу о признании Израиля, если такое решение будет исполнено", - передает журналист.

Конференция в Париже напомнила о насущной необходимости выйти из существующего статус-кво. "Как можно думать о том, что Ближний Восток сможет вновь обрести стабильность, если не вести переговоры о самом старом из всех существующих конфликтов? Так как он по-прежнему служит поводом для преступных сил, которые привлекают на свою сторону заблудшие умы", - резко сказал Франсуа Олланд. Жан-Марк Эйро также напомнил, что "основополагающими принципами" для урегулирования конфликта были "границы 1967 года и великие решения ООН", ссылаясь на документы, призывающие Израиль уйти с оккупированных после войны 1967 года территорий.

"Речь шла также о последних действиях, предпринятых международным сообществом по вопросу палестино-израильского урегулирования, в том числе о голосовании ООН 23 декабря по резолюции 2334, требовавшей "немедленного и полного" прекращения строительства израильских поселений, - говорится в статье. - Несколько дней спустя в речи в формате политического завещания американский госсекретарь Джон Керри снова выступил против поселений и высказался о великих принципах, необходимых для решения этого вопроса, таких как необходимость признать еврейский характер государства Израиль, от чего отказываются палестинцы".

В заключительном коммюнике конференции был достигнут тяжелый компромисс, ссылающийся на рекомендации, выдвинутые в июле 2016 года "Ближневосточной четверкой" (США, ЕС, Россия, ООН) и на более актуальные резолюции ООН, в частности 2334, что устраивает арабские страны. Она включает также конкретные упоминания Керри "о важных принципах", говорится в статье.

"Керри также уверил, что в воскресенье поговорил по телефону с израильским премьер-министров Биньямином Нетаньяху, чтобы его "успокоить", тогда как тот беспрестанно выступает против французской инициативы, называя ее "обманом" и считая ее "пустой", - пишет Семо.

"Заключительное коммюнике, несмотря на свою символичность, в понедельник должно быть одобрено министрами иностранных дел 28 стран, которые собираются в Брюсселе. В отличие от резолюции, документ такого рода не имеет никакой юридической силы, но он не может быть заблокирован чьим-нибудь вето. Что вызывает дополнительную обеспокоенность со стороны израильских властей", - подытоживает Семо.