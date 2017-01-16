Усиление НАТО: надежда и страх Польши

"Прибытие американских солдат в Жагань в рамках реализации планов НАТО по усилению присутствия в Восточной Европе перед лицом опасности, исходящей от России, приветствовалось руководством Польши", - пишет журналист Le Monde Аймерик Жанье.

"14 января 2017 года в городе Жагань, неподалеку от границы с Германией, польские и американские солдаты участвовали в официальной церемонии приема американских войск, размещенных в Польше в рамках усиления НАТО в Восточной Европе", - говорится в статье.

Польские руководители не преминули лично отпраздновать этот исторический момент. "Это великий день для нас. Американские солдаты представляют лучшую и самую сильную армию в мире", - радовалась премьер-министр консерватор Беата Шидло, информирует автор со ссылкой на CNN.

"Мы терпеливо ждали в течение десятилетий, часто с чувством, что нас покинули. В какие-то моменты мы даже были близки к отчаянию, у нас сложилось впечатление, что теперь нам в одиночку придется защищать цивилизацию от угрозы, пришедшей с Востока", - заявил с изрядной долей напыщенности министр обороны Польши Антоний Мацеревич, пишет автор статьи со ссылкой на USA Today.

"Подобное перебрасывание сил происходит полгода спустя после Варшавского саммита 8 и 9 июля, где Североатлантический альянс взял на себя обязательства усилить свою военную машину на подступах к России, чтобы лучше ответить на растущий вызов, который от нее исходит", - отмечает Жанье со ссылкой на Sky News.

В Москве эта миссия НАТО под названием "Атлантическая решительность" (Atlantic Resolve), не ставшая неожиданностью, вызвала бурное негодование. "Мы смотрим на это как на угрозу для нас и как на действия, которые угрожают нашим интересам, нашей безопасности", - подчеркнул пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков.

"Несмотря на радость при виде того, как американские солдаты наконец ступили на их территорию, чего в Польше желали многие после падения коммунизма, начиная с 1989 года, у поляков все же неспокойно на душе. Их главный страх? Что будущий президент США Дональд Трамп отвернется от НАТО в пользу сближения с Россией; это может воодушевить Россию к еще большему самоутверждению", - подытоживает Жанье со ссылкой на Independent.