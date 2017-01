16 января 2017 г. Аманда Тауб | The New York Times Kompromat и опасность сомнений и путаницы для демократии "После появления непроверенного досье с непристойными обвинениями в адрес избранного президента Дональда Дж. Трампа американцы спорят о последствиях превращения kompromat в часть американской политики, - отмечает Аманда Тауб в The New York Times. - Однако в этих спорах - например, об этичности публикации досье - данная практика часто выдается за не более чем политическую форму шантажа, причем присущую России. На самом деле kompromat - нечто большее, чем отдельные фрагменты вредоносной информации. Это более широкая попытка породить общественный цинизм и смятение способами, позволяющими повлиять не только на отдельного человека, но и на общество в целом". "И, хотя эта практика, как правило, ассоциируется с Россией (слово kompromat - гибрид русских слов, означающих "компрометирующая информация"), она является неотъемлемой чертой авторитарных и полуавторитарных стран по всему миру", - говорится в статье. "Отдельные утечки могут быть направлены против могущественных людей, однако в долгосрочной перспективе kompromat служит интересам власть имущих. Именно поэтому он так часто является инструментом автократов. Размывая самую идею обмена информацией о реальности и распространяя апатию и смятение в публике, которая учится не доверять как лидерам, так и учреждениям, kompromat подрывает способность общества призывать власть имущих к ответу и обеспечивать надлежащее функционирование правительства", - указывает Тауб. "Многие люди в Соединенных Штатах традиционно воспринимают слив конфиденциальных документов разоблачителями, вроде Дэниела Эллсберга, опубликовавшего "Документы Пентагона", как способ призвать власть имущих к ответу. Мы склонны полагать, что прозрачность служит общественному благу, а секретность - интересам властей, - отмечает журналистка. - Это мнение основано на идее, что в мире есть постоянное количество спрятанной информации, которую СМИ либо раскрывают, либо не раскрывают. Но в "компроматном обществе" материалы с обвинениями - подлинными и фальшивыми - будут изготавливаться по мере необходимости, чтобы служить политическим целям". "Чтобы запятнать президента, подорвать авторитет судьи или посеять недоверие к учреждению или процессу, нужно только создать набор документов с содержанием, достаточно непристойным, чтобы вызвать дискуссии, а затем убедить какой-нибудь уголок сети опубликовать их. А потом - дождаться, пока о поднявшемся в результате смятении сообщат как о новостях. Это не поможет призвать власть имущих к ответу. Хуже того, это подрывает авторитет учреждений, которые должны этим заниматься", - утверждает автор статьи. Источник: The New York Times