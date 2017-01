16 января 2017 г. Серж Шмеманн | The New York Times Как КГБ подсунул мне водку Разговоры про kompromat и dezinformatsiya, которые начались на Западе в связи с неподтвержденным досье на Дональда Трампа, всколыхнули у журналистов и дипломатов воспоминания об их работе в СССР, замечает в статье для The New York Times журналист Серж Шмеманн. По словам автора, советское мышление рассматривало иностранцев как угрозу. "Для перестраховки КГБ предположительно собирал kompromat на иностранцев, чтобы при необходимости их можно было шантажировать или изгонять из страны", - пишет издание. По словам Шмеманна, он, как и многие другие иностранные корреспонденты, стал жертвой нескольких попыток его скомпрометировать. Однажды в баре в Одессе какая-то девушка вдруг повисла у него на шее, и тут же сверкнули фотовспышки. "В Самарканде мне и моему коллеге исподтишка налили водки в уличной чайхане, а потом нас арестовали за то, что мы ее пили. Другому коллеге, убежденному трезвеннику, подсунули "микки финна" [спиртное с примесью одурманивающих средств, используется в преступных целях. - Прим. ред.], чтобы казалось, будто он сильно пьян", - говорится в статье. "Не стоит удивляться, что некоторые из этих тактик сохранились или возрождены. Сегодняшняя Россия - это не СССР, но у путинского режима похожие инстинкты: так, он навешивает ярлык "иностранный агент" на любое иностранное предприятие [так в оригинале. - Прим. ред.] или отрицает убедительные доказательства применения допинга российскими спортсменами, утверждая, что это международный заговор", - пишет автор. Однако он полагает: "Kompromat и dezinformatsiya советских времен служили преимущественно для того, чтобы обнажать неуверенность и слабость режима. Трудно понять, каким образом они помогли бы Кремлю сегодня". Источник: The New York Times