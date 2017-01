16 января 2017 г. Тоби Харнден, Том Харпер | The Times Шпион, которого обошли вниманием "Он выглядел, как типичный лондонский бизнесмен среднего возраста, встречающий коллегу в зале прилета терминала 3 аэропорта Хитроу. В темной куртке и рубашке без галстука, с редеющими на висках каштановыми волосами, Кристофер Стил умел слиться с толпой", - пишет The Times. "Экземпляр Financial Times под мышкой послужил приметой для бывшего американского правительственного чиновника, который только что приземлился после ночного перелета из Вашингтона", - сообщают авторы статьи Тоби Харнден и Том Харпер. "Но, когда они подъезжали в машине Стила к его уютному дому в графстве Суррей, бывший офицер MI-6, возможно, осознал, что его дни работы в тени сочтены. Был конец ноября, и американец приехал, чтобы обсудить досье о связях между Дональдом Трампом, который был избран президентом в начале этого месяца, и путинской Россией", - говорится в публикации. Досье было первоначально заказано богатым бизнесменом-республиканцем, потрясенным перспективой того, что грубый магнат в сфере недвижимости будет выдвинут от его партии в качестве кандидата в президенты, сообщает издание. Он нанял Fusion GPS, вашингтонскую "компанию по проведению расследований", управляемую бывшими журналистами, которая, в свою очередь, обратилась к Стилу, главе компании Orbis Business Intelligence. Но то, что обнаружил Стил, потрясло даже его - видавшего виды бывшего разведчика, работавшего под прикрытием в Москве во время и после распада Советского Союза, говорится в статье. Используя свою обширную сеть контактов, Стил обнаружил, что правительство Путина "поддерживало отношения с Трампом, оказывало ему поддержку и помощь" в течение многих лет. Что оказалось самым скандальным, по данным его источников, Трамп принимал участие в "извращенных действиях сексуального характера", "устроенных и проходивших под наблюдением ФСБ". Издание напоминает, что, по данным досье, связанные с ФСБ проститутки устраивали перед Трампом шоу "золотого дождя", мочась на кровать, на которой спали Барак и Мишель Обама во время их визита в Москву. В этом месяце двухстраничное резюме того, что Стил первоначально представлял себе как секретное досье, было прикреплено к меморандуму о российских попытках оказать влияние на выборы в США и представлено Обаме, говорится в статье. "По-видимому, опасаясь, что его идентифицируют как автора доклада, Стил внезапно покинул свой дом в прошлую среду, взяв с собой жену и детей", - говорится в статье. "Почему Стил решил выйти из укрытия? Каковы долгосрочные последствия атаки бывшего британского шпиона против будущего американского президента? И может ли Трамп действительно быть пределом российских мечтаний - агентом Кремля в Овальном кабинете?" - задаются вопросами Харнден и Харпер. Примерно в 1986 году Стилу, тогда студенту Гиртон-колледжа в Кембридже, поступило осторожное предложение о сотрудничестве от MI-6, пишет газета. К 1990 году Стил был официально назначен вторым секретарем британского посольства в Москве. Далее он сделал успешную карьеру в MI-6, возглавив бюро по России в Лондоне, где ему пришлось иметь дело с последствиями убийства в 2006 году Александра Литвиненко, сообщает издание. Некоторые полагают, что убийство Литвиненко настолько вывело Стила из себя, что он начал вендетту против России, говорится в статье. Впрочем, друг Стила опровергает эту версию. "Мысль о том, что он устроил крестовый поход, - эту преувеличение, - говорит он. - Ему предложили выполнить работу, и он ее выполнил. Работа, безусловно, была направлена против старого врага и позволила ему соединить приятное с полезным, но это был коммерческий контракт". "Некоторые фрагменты досье Стила не представляются правдоподобными, и мало что в нем может быть подтверждено", - отмечают авторы. "Но то, что не все в досье является правдой, не означает, что это относится ко всему", - говорит ветеран разведки с большим опытом, полученным во времена холодной войны. "В какой-то момент в конце лета или начале осени он передал части своего досье ФБР, но был разочарован тем, что бюро, казалось, было больше заинтересовано в расследовании, связанном с секретным сервером электронной почты Хиллари Клинтон, чем российскими связями Трампа", - говорится в статье. Стил также начал распространять свои выводы среди американских журналистов, встретившись с одним из них, главным редактором Mother Jones Дэвидом Корном. "Корн опубликовал некоторые фрагменты материалов Стила, но скрыл наиболее непристойные части досье, и оно возымело незначительный эффект. Через неделю Трамп был избран президентом", - пишет издание. "Однако Стил был настолько обеспокоен потенциальной угрозой безопасности Запада, что продолжил свою кампанию по разоблачению предполагаемых связей Трампа с Россией, несмотря на то, что теперь он не был связан договором и, по сообщениям, работал бесплатно", - говорится в статье. Именно тогда он назначил встречу в аэропорту Хитроу с бывшим американским чиновником, которому он передал досье. Чиновник, как считается, вручил его сенатору Джону Маккейну, говорится в статье. "Сенатский комитет по разведке заявил в пятницу, что он проведет расследование относительно попыток России повлиять на президентские выборы и в случае необходимости вызовет в суд помощников Трампа. Если Стил решит дать показания, он может стать главным свидетелем", - говорится в статье. Источник: The Times