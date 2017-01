16 января 2017 г. Майкл Гоув и Оливер Райт | The Times "Я заключу сделку с Британией" "Через несколько недель после вступления в должность Дональд Трамп предложит Великобритании быстрое и справедливое соглашение о торговле с Америкой, чтобы поспособствовать превращению "Брекзита" в "нечто великолепное", - пишет The Times, предваряя первое интервью, которое Трамп дал британской прессе в качестве избранного президента США. "Он сообщил, что приглашает Терезу Мэй нанести ему визит "сразу после того", как он обоснуется в Белом доме, и хочет очень быстро заключить двустороннее соглашение о торговле", - передают журналисты Майкл Гоув и Оливер Райт. Трамп также предсказал, что вслед за Великобританией другие страны выйдут из ЕС, поскольку, по его мнению, миграционный кризис нанес ЕС огромный ущерб. Газета сжато излагает еще несколько высказываний Трампа в интервью. Он согласится заключить с российским президентом Путиным договор о сокращении ядерных вооружений взамен на отмену санкций США. Однако он резко раскритиковал вмешательство России в Сирии, охарактеризовав его как "очень плохое явление", которое повлекло за собой "ужасную гуманитарную ситуацию". "В следующий понедельник будут подписаны указы, призванные укрепить рубежи Америки. Возможно, эти меры будут включать в себя ограничения на въезд европейцев в США, а также "чрезвычайно скрупулезные проверки" тех, кто въезжает в США из регионов, известных исламистским терроризмом", - сообщают авторы. "Он полагает, что Ангела Меркель совершила "катастрофическую ошибку", впустив в Германию более миллиона мигрантов", - пересказывает газета. "Трамп сказал, что вначале он будет доверять Меркель и Путину, но это, возможно, будет продолжаться недолго", - говорится в статье. Трамп сильно раскритиковал внешнюю политику США: назвал решение о вторжении в Ирак "возможно, худшим решением за всю историю нашей страны", заявил, что в Афганистане дела идут плохо, а попытки взять Мосул обернулись катастрофой. Авторы также цитируют фразу Трампа о России: "На Россию наложены санкции, посмотрим, сможем ли мы заключить с Россией несколько удачных сделок. Например, я думаю, что ядерные вооружения нужно сильно уменьшить и очень значительно сократить, вот одна из частей этого". По мнению авторов, предложение Трампа срочно подписать с Британией соглашение о торговле - одно из самых заметных высказываний в этом интервью. Оно прозвучало в момент, когда Великобритания ужесточает свою позицию по вопросу выхода из ЕС. Министр финансов Филипп Хэммонд предостерег в интервью некой немецкой газете: если после выхода из блока Брюссель попытается обложить Британию пошлинами и ограничениями на торговлю, та изменит свою экономическую модель. "Его заявления были истолкованы как угроза резко снизить налоги на частный бизнес, чтобы еще больше ослабить Францию, Германию и Италию. Любое потенциальное торговое соглашение с США стало бы мощным оружием Британии на переговорах, еще больше расширив доступ британских товаров и услуг к огромному рынку сбыта", - говорится в статье. "Трамп сказал, что, по его мнению, "Брекзит" в итоге окажется великолепным явлением", и приветствовал ослабление фунта, поскольку оно увеличило привлекательность британской продукции за рубежом", - говорится в статье. Источник: The Times