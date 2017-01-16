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16 января 2017 г.
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16 января 2017 г.

Корреспондент | Die Welt

"Альтернатива для Германии" опровергает слухи о финансировании из России

Пресс-секретарь партии "Альтернатива для Германии" (АдГ) Йорг Мойтен опроверг слухи о финансировании его партии из России, сообщает Die Welt.

"Я могу гарантированно сказать вам, что мне не известен ни один такой случай. АдГ не получает денег из России", - заявил Мойтен в интервью немецкому новостному агентству Deutsche Presse-Agentur в Штуттгарте. По его словам, "все пожертвования в размере свыше 50 тыс. евро, согласно законодательству о политических партиях, отклоняются. Финансирование прозрачно".

"Вполне возможно, что где-то кто-то, кто имеет российский паспорт, и пожертвовал сотню (евро) для АдГ", сказал политик, но "в более крупные взносы он не верит".

"Это касается партии как на федеральном, так и на региональном уровне, а также меня лично: никаких субсидий из России никогда не было", - заявил лидер фракции АдГ в ландтаге федерльной земли Баден-Вюртемберг.

Источник: Die Welt


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