16 января 2017 г. Пьер-Ришар Проспер и Джон Б.Беллинджер-III | The Washington Post Рекс Тиллерсон не стал называть Путина военным преступником. Это правильное решение "Сенатор Марко Рубио поступает правильно, задаваясь вопросом, является ли Владимир Путин военным преступником", - пишут в статье для The Washington Post экс-эмиссар США по вопросам военных преступлений Пьер-Ришар Проспер и бывший юридический советник Госдепартамента США Джон Б.Беллинджер-III. "А когда на прошлой неделе он задал этот вопрос кандидату на пост госсекретаря США Рексу Тиллерсону, Тиллерсон поступил правильно, отложив на будущее высказывание своего мнения на эту тему", - считают авторы. "Российские войска участвуют в вооруженных конфликтах в Сирии и на Украине, где отдельные лица, участвующие в этих боевых действиях, нарушили международное право, касающееся вооруженных конфликтов", - утверждают авторы. Проспер и Беллинджер сообщают, что осуждают эти преступления. "Мы призываем ООН, США и все цивилизованные страны провести расследование и привлечь к судебной ответственности виновных, даже если это означает, что надо потребовать объяснений у глав государств", - пишут они. Но у Тиллерсона есть масса оснований не спешить с выводами, признают авторы. Во-первых, точно так же, как американцы рассчитывают, что правительства других стран и международные организации изучат и проанализируют факты, прежде чем объявлять президента США военным преступником, так и официальные лица США должны хорошенько все взвесить, прежде чем навешивать такие ярлыки на иностранных лидеров. Во-вторых, "военный преступник" и "военные преступления" - юридические термины, которые не следует употреблять бездумно. "В-третьих, даже если бы мы могли быть уверены (а нам это кажется вероятным), что российские войска совершали военные преступления на поле боя или поддерживали их совершение, ответственность за военные преступления несут те лица, которые отдают приказы о таких деяниях или совершают их с очевидным преступным умыслом или обладая соответствующей осведомленностью", - пишут авторы. По их словам, это должно устанавливаться в каждом индивидуальном случае отдельно, путем беспристрастного и объективного анализа всех фактических доказательств и законов. Проспер и Беллинджер заключают: "Причастность России к выбору гражданских лиц в качестве мишени следует расследовать, и, если Путин отдавал приказы или даже одобрял совершение военных преступлений, его следует привлечь к ответственности". Но они советуют Тиллерсону выяснить все факты и тщательно проанализировать законы, прежде чем объявлять "военным преступником" некого участника вооруженного конфликта, будь то рядовой пехотинец или глава государства. "Возможно, Путин этого не заслуживает, но так принято в США и предписывается международным правом", - говорится в статье. Источник: The Washington Post