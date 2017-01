16 января 2017 г. Энн Эпплбаум | The Washington Post Перестаньте зацикливаться на "секретах" о Трампе и России. То, что нам уже известно, достаточно ужасно Досье на Трампа, составленное экс-сотрудником британской разведки, и рассекреченная версия доклада, подготовленного Управлением директора Национальной разведки США, "очень мало добавляют к тому, что уже известно нам о странных отношениях Трампа с Россией", пишет обозреватель The Washington Post Энн Эпплбаум. Первое - "соблазнительно, но не может быть доказано", второй "банален", считает она. Автор советует читателям не зацикливаться на "секретах" и "сотрудниках спецслужб", а рассмотреть то, что уже известно. 1. "Империя недвижимости Трампа зависит (правда, в какой мере, мы не знаем) от российских денег", - утверждает автор. "В 2008 году его сын сказал, что российские инвестиции "шли потоком" в объекты недвижимости Трампа. Еще раньше у Трампа была целая череда партнеров и инвесторов, связанных с постсоветскими олигархами и даже с российской организованной преступностью", - говорится в статье. 2. Пол Манафорт, который одно время возглавлял избирательный штаб Трампа, много лет работал в интересах пророссийского президента Украины Виктора Януковича. "Манафорт поддерживает связи с пророссийскими группами на Украине. Его имя фигурировало в списке тех, кто брал у Януковича крупные денежные суммы", - пишет Эпплбаум. 3. "Летом прошлого года сотрудники Трампа на съезде (Республиканской партии) изменили платформу партии, дабы смягчить формулировки, касающиеся Украины", - говорится в статье. Может быть, Трамп или Манафорт таким образом сигнализировали, что Трамп на стороне Путина? 4. "На всем протяжении кампании Трамп повторял слоганы и конспирологические теории - "Обама изобрел ИГИЛ", "Хиллари начнет Третью мировую войну" - позаимствованные с российского пропагандистского сайта Sputnik", - говорится в статье (ИГИЛ - группировка, запрещенная в РФ. - Прим. ред.). 5. "Трамп готов создать риск серьезного конфликта с Китаем, испортить отношения США с Мексикой, отмахнуться от ближайших союзников Америки в Европе и снизить значимость НАТО - нашего важнейшего военного альянса. Но он много раз твердил, что восхищается Россией и ее президентом", - напоминает журналистка. "Для меня это вполне достаточный kompromat", - заключает она. Источник: The Washington Post