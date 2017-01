16 января 2017 г. Дженнифер Рубин | The Washington Post Расследование сенатского Комитета по разведке должно прояснить, не сговорилась ли команда Трампа с Россией Вечером в пятницу Ричард Барр и Марк Р.Уорнер, председатель и вице-председатель Комитета Сената по разведке, сделали экстраординарное заявление: "В рамках своей регулярной работы Комитет осуществляет контроль за сбором и анализом разведывательным сообществом данных, связанных с Россией; тем не менее, совместное заявление по вопросам безопасности на выборах от 7 октября 2016 года Департамента внутренней безопасности (DHS) и Управления директора Национальной разведки (ODNI) в сочетании с рассекреченной "Оценкой деятельности и намерений России на американских выборах" вызвало глубокую озабоченность". Как сообщает обозреватель The Washington Post Дженнифер Рубин, Барр и Уорнер пообещали провести расследование, проанализировав следующее: - разведданные, которые легли в основу "Оценки деятельности и намерений России на американских выборах"; - обеспокоенность контрразведки проблемами, связанными с Россией и американскими выборами 2016 года, в том числе любые разведданные, имеющие отношение к связям между Россией и лицами, участвовавшими в политических кампаниях; - российскую киберактивность и другие "активные меры", направленные против США, касающиеся выборов 2016 года и не только. Автор статьи усматривает здесь "двойную опасность": "Во-первых, республиканцы могут умышленно затягивать расследование в надежде, что общественность потеряет к нему интерес. Во-вторых, Комитет может быть недостаточно агрессивным". "Он должен, например, определить, пытались ли русские использовать финансовые рычаги давления на Трампа или его советников, в частности, на назначенного им советника по национальной безопасности, который, по сообщениям, получил пять звонков от российского посла в тот день, когда президент выслал российских дипломатов", - рассуждает Рубин, замечая, что Флинн - частый гость на RT, "рупоре российской пропаганды". Американский народ должен знать, воспользовался ли Трамп преимуществами, предоставленными враждебной внешней силой (а возможно, еще хуже - сотрудничал с ней), чтобы завоевать Белый дом, заключает журналистка. Источник: The Washington Post